Akıllı Cep Satışları İçin Karanlık Dönem
Akıllı telefonlar, belki de tarih boyunca hiç görmedikleri kadar karanlık bir dönemden geçiyor!
- Levent Öztürk
Artık tüketiciler, eskiden olduğu gibi cep telefonlarına "koşmuyorlar". Gartner'ın yayımladığı rapora göre bu yılın beklentilerinde, küresel cep telefonu dağıtımının bir önceki yıla göre 68 milyon ünite, başka bir deyişle %3.8 oranında azalması yer alıyor. Araştırma firmasının, bunun şu ana kadar akıllı telefonların yaşadığı en büyük düşüş olduğunu söylüyor.
Rapor, bu azalan talebi tüketicilerin telefonlarını artık daha uzun süre kullanmalarına ve telefonlardaki deneyimlerde ciddi bir farkın olmamasına yoruyor. Küresel cihaz dağıtımlarının ise, toplamda – laptop'lar, tabletler ve cep telefonları dahil olmak üzere – 2019 yılında 74 milyon azalması bekleniyor.
Bu arada eMarketer gibi diğer firmalar da, akıllı telefon satışlarının 2020 yılına kadar azalacağını öngörüyor.
Gartner araştırma direktörü Ranjit Atwal, eğer telefonlar yeni bir ciddi kullanım, verimlilik veya deneyim farkı sunmazlarsa, kullanıcıların telefonlarını güncellemeyeceklerini ve bu cihazların kullanım ömürlerinin uzayacağını söylüyor. Gartner, bu gerilemeyi durdurmak için cep telefonu üreticilerinin önümüzdeki yıl tüketicileri 5G özellikli telefonlar ile çekmeye çalışacaklarını tahmin ediyor. Firma, 2023 yılında 5G telefonların, satışların yarısını oluşturmasını beklerken, 2020 yılında bu oranın %6 olmasını bekliyor.
Şu anda çok az sayıda 5G telefon piyasaya sürülmüş durumda. Bunların arasında Samsung'un Galaxy S10 5G'si ve LG V50 ThinQ bulunuyor. Ayrıca 5G ağları şu anda sadece belli şehirlerin seçili bölgelerinde hazır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın