Akıllı Saatiniz Ele Geçirilirse Başınız Yanabilir!

Akıllı telefonlarla eşleyerek kullanılan ve son birkaç yılda gittikçe popülerleşen akıllı saatler, büyük veri kayıplarına geçit verebiliyor. Hassas bilgilerin hackerlar tarafından ele geçirilmesini engellemek için kullanıcılara birtakım önerilerde bulunan BugBounter, şirketlere de sistemlerindeki kritik açıkları bulabilmeleri için platformu kullanmalarını tavsiye ediyor.