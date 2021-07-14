Akıllı Telefon Belleklerinde de Samsung'un Eline Su Dökebilen Yok!

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncusu Samsung, akıllı telefon bellek üreticisi konumunda da açık ara hüküm sürmeye devam ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Akıllı Telefon Bellek Rakamları Açıklandı!

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