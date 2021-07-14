Akıllı Telefon Belleklerinde de Samsung'un Eline Su Dökebilen Yok!

Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi ve aynı zamanda akıllı telefonlar için de en büyük bellek markası olarak biliniyor. Son rakamlara göre ise Güney Koreli şirket, bu alandaki rakipleri SK Hynix ve Micron Technology karşısında tartışmasız bir liderliğe sahip. Samsung uzun süre bu alandaki bir numaralı marka olarak kalabilir.
Strategy Analytics'in yeni raporuna göre Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon bellek yongası segmentinde yüzde 49 pazar payına sahip durumda. Güney Kore'den bir başka bellek yongası üreticisi olan SK Hynix, aynı dönemde yüzde 23 pazar payı ile 2'inci sıradaki yerini alırken, ABD merkezli Micron Technology ise, pazarın yüzde 14'üne sahip.
Bu rakamlara baktığımızda Samsung'un pazarın yarısına tek başına hakim olduğunu söylemek güç değil. Şirket, ayrıca NAND flaş bellek pazarında da yüzde 18 yıllık artış ile beraber gelir payını yüzde 42'ye taşımış durumda. DRAM segmentinde ise yine Samsung, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 pazar payı elde ederken, SK Hynix ve Micron Technology sırasıyla %25 ve %20 pazar paylarıyla onu takip ediyorlar.
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