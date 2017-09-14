Akıllı Telefon ile Beyin Hasarı Tespiti Mümkün!

Artık akıllı telefonları kullanarak insan beyninin hasar alıp almadığını öğrenmek de mümkün! Nasıl mı?

Akıllı telefon ile beyin hasarı tespiti mümkün!

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