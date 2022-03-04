Akıllı Telefon Pazarı, COVID-18'un Etkilerinden Kurtulmaya Başladı

COVID-19 salgınının etkilerinden kurtulan Samsung ve Apple gibi önemli akıllı telefon üreticileri, 2021 yılını önemli büyüme oranları ile kapattı. Bu durum, akıllı telefon pazarının da büyümesinde büyük rol oynadı.

  • Levent Öztürk
Telefonlar da COVID-19'dan kurtuldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Instagram ve Messenger'ın Sevilen Özelliği, Sonunda WhatsApp'a da Geliyor!
Kendi Özel Drone'una Sahip Olan İlk Otomobil: Polestar O2...
Enerjisi Hiç Bitmeyen Elektrikli "Sonsuzluk Treni" İçin Düğmeye Basıldı!
Üretkenlik ve Mobilitenin Yeni Üyesi: HUAWEI MateBook D15 R5
Facebook, "Facebook İçinde Facebook" Çabası Campus'u Rafa Kaldırdı!

 

 