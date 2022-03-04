Akıllı Telefon Pazarı, COVID-18'un Etkilerinden Kurtulmaya Başladı

Akıllı telefon pazarı, salgın sonrası talepte yaşanan toparlanma ile birlikte 2021'de dünya genelinde %6 artış yaşadı. Gartner'ın yeni raporlarına göre, genel büyüme hala bileşen kıtlığı ve tedarik zinciri aksamalarına ilişkin süregelen zorluklar nedeniyle istenilen seviyede olmasa da, geçen yıl boyunca dünya çapında karantina önlemlerinin hafifletilmesi telefon satışlarına yardımcı oldu.
Perakendecilerin kapılarını kapatması ve tüketicilerin satın alma işlemlerini ertelemesi nedeniyle 2020 yılında satışlar %12,5 oranında düşmüştü. Ancak mağazaların yeniden açılması ve 5G cihazlarının daha iyi fiyat noktalarına ulaşması, özellikle 2021 yılının ilk yarısında olmak üzere, son 12 ayda büyümeye katkıda bulundu.
Dünyanın en büyük beş üreticisinin tamamının artış yaşaması sürpriz değil. Samsung satışları %7,6 artarak 272 milyon adede ulaştı ve bu, pazarın %19'u anlamına geliyor. Apple cihaz satışları %19,7 artarak 239 milyona ve %16,7 pazar payına ulaşırken, Xiaomi, Oppo ve Vivo sevkiyatlarının tamamı çeyrek ile üçte bir arasında arttı.
Ancak salgının neden olduğu bileşen sıkıntısı hala hissediliyor ve 2021'in ikinci yarısında satışları kötü etkiledi. Üreticiler, bitmiş ürünlerin tedarikini etkileyen radyo frekans üniteleri, güç yönetim devreleri ve diğer çipler gibi bileşenleri tedarik edebilmek için mücadele ettiler.
Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, konu hakkında "Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda 2020'den gelen talebi bastıran gelişmiş bir tüketici görünümü, yılın ilk yarısında satışları artırmaya yardımcı oldu" dedi ve ekledi: "Ancak bu eğilim, tüketicilerin yüksek talebine rağmen yılın ikinci yarısında tersine döndü. Popüler modeller ve sınırlı stoklar için stokta kalmama durumları, olası satışların bir kısmını 2022'ye itti."
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