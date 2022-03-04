Akıllı Telefon Pazarı, COVID-18'un Etkilerinden Kurtulmaya Başladı

COVID-19 salgınının etkilerinden kurtulan Samsung ve Apple gibi önemli akıllı telefon üreticileri, 2021 yılını önemli büyüme oranları ile kapattı. Bu durum, akıllı telefon pazarının da büyümesinde büyük rol oynadı.