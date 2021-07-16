Akıllı telefon pazarında Xiaomi ikinci oldu! İşte ilk beş

Küresel akıllı telefon pazarında ilk beşte Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo ve Vivo yer aldı. Xiaomi yüzde 83 büyüdü ve ikinciliğe yerleşti. Vivo ve Oppo'da da büyüme ivmesi devam ediyor.