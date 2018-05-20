Akıllı Telefon Satışlarında Tarihi Düşüş!
Akıllı telefonlar, Avrupa'da şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüşe imza atarak yeni bir dönemin sinyalini verdi!
Avrupa'daki akıllı telefon satışları, 2018'in ilk çeyreğinde %6.3 düştü ve bu, tek bir çeyrek içerisinde şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüş olarak karşımıza çıkıyor. Canalys'in verilerine göre kıta genelindeki dağıtımlar 46 milyona ulaştı ancak Batı Avrupa, %13.9 düşerek 30.1 milyona geriledi. Rus piyasalarındaki %25.4'lük artış ise dikkat çekti.
Ancak analistler, bu büyümenin, daha gelişmiş piyasalardaki düşüşü dengelemek için yeterli olmadığını düşünüyorlar. Örneğin Birleşik Krallık satışları %29.5 düşerken, Fransa %23.2 ve Almanya da %16.7 düşüş yaşadı.
Canalys analisti Ben Stanton, Avrupa'da akıllı telefonlar için yeni bir çağın başladığını söylüyor: "Büyüme çağından şüphe çağına geçiyoruz. Bu, var olan (firmalar) için tamamen yeni mücadeleler ortaya çıkarıyor ve önümüzdeki yıllar içerisinde birkaç küçük firmanın piyasadan çekilmesini bekliyoruz."
Samsung ve Apple, dağıtımların düşüşüne rağmen Dünya'nın en büyük iki üreticisisi olarak konumlarını koruyor ve Samsung Galaxy S9 ve iPhone X gibi pahalı üst seviye telefonlar sayesinde satılan her bir cihazın ortalama değeri yükseliyor.
Analistler, genel düşüşe rağmen, Xiaomi ve HMD Global'in (Nokia) Avrupa'daki momentumunu korumalarını da bekliyor...
Levent Öztürk
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