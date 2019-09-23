Akıllı Telefonlar "Boynuz" mu Çıkartıyor?
Akıllı telefonlara yöneltilen en garip suçlamalardan biri olan "boynuz çıkartıyor" iddiası, görünüşe göre çöpe gitti!
- Levent Öztürk
Bazı insanlar için akıllı telefonları canavarlaştırmak, artık hobi haline gelmiş durumda. Bu yılın daha erken dönemlerinde, bir derginin akıllı telefonların ve tabletlerin, başın öne doğru bir konumda durmasına sebep olarak kafatasının arka kısmında kemiksi bir çıkıntı oluşma ihtimalinden bahsedilmesi de, bu insanlar için muazzam bir fırsat ortaya çıkarmıştı. Bu şüpheli araştırma çok hızlı bir şekilde "akıllı telefonların gençlerin boynuzlarının çıkmasına sebep olduğuna" yönelik haberler ile yayılmıştı.
Makale, bilimsel tutarsızlıkları için yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Ve şimdi araştırmayı yayınlayan Scientific Reports dergisi, makale için bir düzeltme yayınlamak zorunda kaldı.
Düzeltilmiş yazıda, akıllı telefonlar ve tabletlere yönelik tüm söylemler çıkartıldı. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi elde tutulan modern teknolojilerin bu çıkıntı veya "boynuzları" oluşturabileceğine yönelik hipotez bildiren cümle ise tamamen kaldırıldı.
Diğer değişikliklerin arasında bu "boynuz" oluşumu ile ekranlı cihazların kullanımı arasındaki rastlantısal bağlantı için hiçbir kanıt olmadığının belirtilmesi, yanlış etiketlenmiş görsellerin düzeltilmesi ve araştırma verisinin özel bir araştırma grubundan değil, bir klinik veri tabanından geldiğini açıklamak yer alıyor.
En önemlisi ise, yazının ilk haline yazan editörlerden birinin, baş duruşu sorunlarını iyileştirmeye yönelik hizmetler sattığının açıklanması. Bunun, araştırmayı net bir çıkar kaynağı haline getirdiği kesin.
Scientific Reports; saygın yayımcı Nature Research'ün büyük, açık erişimli dergisi. Ancak yayınladığı çok sayıdaki makale sebebiyle, editörlerin geçmişte de başka düzeltmeler yapmaları gerekmişti. 2016 yılında yayınlanan ve daha sonra geri çekilen bir araştırmada ciddi bir bilgi hırsızlığı sorunu bulunuyordu ve bu yıl da, 2018 yılında yayınlanan ve farelerde ağrıyı tedavi ettiği iddia edilen homeopatik şifalar içeren bir makale geri çekilmişti.
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