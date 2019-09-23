Akıllı Telefonlar "Boynuz" mu Çıkartıyor?

Akıllı telefonlara yöneltilen en garip suçlamalardan biri olan "boynuz çıkartıyor" iddiası, görünüşe göre çöpe gitti!

23 Eylül 2019 10:00

Levent Öztürk