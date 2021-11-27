Akıllı Telefonlar İçin Kötü Haber: İşler Pek de İyi Gitmiyor!

Akıllı telefonlar için kötü haber geldi: Piyasa analiz şirketi Gartner, akıllı telefon satışlarının 3'üncü çeyrekte büyük bir düşüş yaşadığını açıkladı!

  • Ercan Uğurlu
Akıllı Telefon Satışları Küresel Boyutta Düşüyor

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Akıllı Telefonlar İçin Kötü Haber: İşler Pek de İyi Gitmiyor!

 

 