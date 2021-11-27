Akıllı Telefonlar İçin Kötü Haber: İşler Pek de İyi Gitmiyor!

Yeni rakamlar, üreticilerin sektörde devam eden bileşen sıkıntısı nedeniyle sıkıntı yaşadığını bir kez daha gösteriyor. Gartner'ın açıkladığı yeni tabloya göre akıllı telefon satışları 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 6.8 oranında düştü.
Mobil endüstride devam eden temel bileşen sıkıntısı, 2021'in 3'üncü çeyreğinde de küresel akıllı telefon satışlarındaki düşüşe katkıda bulunuyor. Bunun üretim programları üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olmuş durumda. Düşük envanter ve düşük ürün mevcudiyetine sebep olan bileşen sıkıntısı, tüketicilerin de perakende düzeyinde daha az seçenek ile karşılaşması ve dolayısı ile potansiyel satışların gerçekleşememesi ile sonuçlanıyor.
Konuyla ilgili olarak Garner'ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, "Güçlü tüketici talebine rağmen, geciken ürün lansmanları, daha uzun teslimat programları ve yetersiz envanter nedeniyle akıllı telefon satışları düşmüş durumda," şeklinde bir açıklamada bulundu. Bileşen tedariğinin ne zaman normale döneceği ise henüz belli değil; 2023'e kadar sürebileceği öne sürülüyor.
Öte yandan pazarın premium segmentinde ise son 3 aylık bir dönemde bir yükseliş trendi ölçülüyor. Samsung, geçtiğimiz yılki yüzde 22.1'lik düşüşün ardından, bu yıl yüzde 20.2 Pazar payıyla dünyanın lider üreticisi olmaya devam ederken, Apple tarafında ise satışların 8 milyon adet arttığı ve Pazar payının yüzde 11.1'den yüzde 14.2'ye yükseldiği görülüyor. Xiaomi ise 3'üncü sırada kendine yer buluyor ve o da payını yüzde 12.1'den yüzde 13'e çıkartarak yükseliş trendinde. Sıralamanın geri kalanında ise Vivo yüzde 10.5, OPPO ise yüzde 9.8 ile yer alıyor.
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