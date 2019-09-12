Akıllı Telefonların Düşüşü Ne aman Duracak?
Düşüşü bir türlü durdurulamayan akıllı telefonlar, tahminlere göre çok da uzak olmayan bir gelecekte toparlanabilir!
Akıllı telefon sevkiyatları, üst üste üçüncü yılını düşüşle tamamlamak üzere. Ancak 2020'de 5G ağlarının kullanıma açılması ve iyileşen piyasa koşulları, tahminlere göre bu düşüşü sonlandıracak.
IDC'nin yeni tahminlerine göre 2019'da satılan cihaz sayısı yüzde 2,2 azalacak. Buna karşın pazar, 2019'un ikinci yarısında yalnızca 0,4 küçülecek. 2020'de ise yıllık yüzde 1,6 büyüme bekleniyor. Analistlere göre piyasanın doygunluğa ulaşması ve uzayan yenileme süreleri, piyasada belirsizliğe yol açarken ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı da "sorunlara" olumsuz katkıda bulundu. Buna karşın 5G cihazların gelişi, sektörün yeniden büyümeye geçmesine yardımcı olabilir.
IDC'den baş analist Sangeetika Srivastava'ya göre özellikle ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizlik, gelecek planı yapmayı zorlaştırıyor. Buna karşın üreticilerin 2019'da envanter temizleme ve yeni nesil teknolojilere hazırlanma çabaları, pazarın yeniden büyümeye geçmesine neden olabilir.
IDC, 5G'nin 2020 itibariyle tüm sevkiyatın yüzde 8,9'unda etkili olacağına inanıyor. Firmaya göre 2023'te bu oran, yüzde 28,1'e ulaşacak.
Tahminlere göre 5G, özellikle Android'i ileri taşıyacak ve pazar payını yüzde 85,1'den yüzde 87 seviyesine çıkaracak (1,2 milyar cihaz). Apple ise 5G cihazlarının yokluğu nedeniyle daha zor bir yıl geçirecek ve pazar payı yüzde 13'e düşecek (178 milyon cihaz).
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