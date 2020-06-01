Akıllı Yaşam LG DUALCOOL Klimayla Başlar

Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar, LG DUALCOOL ile akıllı hale geldi. Doğal, arındırılmış ve temiz hava sunan LG DUALCOOL Klimalar, LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden her yerden yönetilebiliyor. Kullanıcılar ister seyahatte olsun, ister iş yerlerinde, isterlerse de alışverişte, klimalarını uzaktan açıp kapatabiliyorlar. Böylelikle, LG DUALCOOL Klima sahipleri, eve gelmeden bir süre önce klimalarını çalıştırabiliyor ve eve geldiklerinde ortamı yeterli serinlikte bulabiliyorlar.
Sessiz Çalışma, Arındırılmış Temiz Hava
LG DUAL Inverter Kompresör™ sayesinde gürültüsüz çalışan, daha az enerji ile daha hızlı soğutan LG DUALCOOL Klimalar üstün performansıyla yaz aylarında serinlemek isteyenlerin favorisi. Ayrıca, LG DUALCOOL Klimalarda bulunan 3 milyondan fazla iyon sadece klimadan geçen havayı değil, aynı zamanda üniteyi saran zararlı maddeleri ve kokuları da gideriyor. Kullanıcılara tertemiz, doğal bir hava sağlıyor.
DUALCOOL ev tipi klimaların içine yerleştirilmiş olan Plasmaster Ionizer Plus filtresi, üç aşamalı bir işlemde ilk olarak, sensör zararlı hava kaynaklı maddelerle birlikte toz parçacıklarını tespit ediyor. Daha sonra, İyon Difüzörü, parti hücrelerine bağlanan beş milyondan fazla negatif iyon üretiyor. Son olarak da, pozitif yüklü Mikro Toz filtresi, kolayca filtreleme sağlıyor.
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