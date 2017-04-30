AKK (Adil Kullanım Noktası) Bitiyor; Kota Geliyor!
Tam da AKK yavaş yavaş ortadan kalkıyor diye sevinirken, internete sızan bir Superonline belgesi, kota kabusunun geri dönebileceğini söylüyor!
1 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile, Türkiye internetindeki AKK gerçeğinin ortadan kalkması için ilk adımın atılması bekleniyor. BTK'nın aldığı karar ile, gece 02.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yapılacak kullanım, AKK'den, yani Adil Kullanım Kotasından düşmeyecek. Ayrıca AKK'yi dolduran kullanıcıların hızı da, şu ana kadar olduğu gibi 3 MBPS'ye indirilmeyecek; bunun yerine kullanılan hıza göre yeni hızlar yürürlülüğe girecek. Örneğin 24 MBPS internet hızına sahip olanların hızı, 8 MBPS'ye düşecek. 50 MBPS hız kullanıcıları ise, AKK'yi doldurmaları durumunda, 16 MBPS hıza düşürülecek.
2018 yılı sonunda ise, BTK'nın kararına göre, AKK tamamen kaldırılacak.
Buraya kadar her şey güzel görünüyor olabilir. Ama internete sızan bir belge, fiber servis sağlayıcılarının, ya da en azından bazılarının, bu durumu lehlerine çevirmek için çalıştıklarını söylüyor. Turkcell Superonline, bilindiği gibi bir süre önce Platin tarifelerini açıklamıştı. Bu tarifelerde AKK ya da hız düşümü söz konusu değil. 25 MBPS hız ve gerçek kotasız fiber internet, 89 TL'ye satılıyor. 35 MBPS hız için 139 TL, 50 MBPS hız için 169 TL ve 100 MBPS için 299 TL aylık ücret talep ediliyor. Superonline daha önce, bu imkanı sadece 25 MBPS hız için sunuyordu.
Gelelim sızan belgeye... Belgeye göre şirket, bayilerine gönderdiği yazı ile, AKK'yi diğer tarifelerinde de tamamen bitiriyor. Ama bu göründüğü kadar güzel bir durum değil; zira AKK yerine, eski kabusumuz olan kota geri dönüyor.
Buna göre, 25 MBPS hız için 35 GB kota söz konusu. 35 GB aşıldıktan sonra, her GB için 1 TL faturaya ekleniyor. Bu tarifenin fiyatı 54.90 TL. 50 MBPS hıza 50 GB kota sunuluyor; yine aşan her GB için 1 TL talep ediliyor. Tarifenin ücreti ise 69.90 TL. Son olaraksa, 100 MBPS hız ve 100 GB kota için 89.90 TL fiyat biçilmiş. Tabii ki bu tarifede de aşan her GB, 1 TL ile fiyatlandırılıyor.
1 Mayıs'a saatler kalmışken, internet servis sağlayıcılarının sessizliği zaten oldukça şaşırtıcı. Ancak sızan belge gerçekse ve Superonline kotayı tekrar hayatımıza sokacaksa, durumun pek de sevinilecek bir yanı yok. Diğer servis sağlayıcıların da benzer bir uygulamaya gidip gitmeyecekleri belli değil. Ama çok da ümitli olmamakta yarar var.
Neyse ki, neyin ne olduğunu görmek için sadece birkaç saat daha beklememiz yetecek. Bu arada, eski abonelerin, taahhüt sonuna kadar aynı tarifelerinde kalacaklarını söyleyelim...
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