Aksesuar Pazarı 10 Milyar TL'yi Aştı

Salgınla birlikte evde geçirilen zaman artınca; akıllı telefon kullanımı da arttı. Mobil aksesuar pazarı, geçen yıla göre yüzde 50 büyüyerek 25 milyonluk satışa ulaştı. 10 milyar TL'ye ulaşan aksesuar pazarı yeni teknolojilerle büyümeye devam ederken, 2021 yılının en çok tercih edilen mobil aksesuarları; MagSafe destekli şarj standları ve dijital göstergeli LED şarj kabloları oldu.