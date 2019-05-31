Aladdin İçin İlk Değerlendirmeler
Geçtiğimiz günlerde gösterime giren Aladdin, eleştirmenlerinden oldukça "karışık" puanlar alıyor!
- Barış Terun
1992 yılında sinemaya uyarlanan Oscar ödüllü, efsanevi animasyon filmi Aladdin, canlı-aksiyon türünde izleyicilerle yeniden buluştu. Filmin yönetmenlik koltuğunda Sherlock Holmes serisi, Snatch, Revolver ve King Arthur: Legend of the Sword'dan tanıdığımız bol ödüllü yönetmen Guy Ritchie bulunuyor.
24 Mayıs 2019'da dünya çapında gösterime giren Aladdin'in kadrosu da son derece zengin. 185 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip olan filmde; Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad ve Billy Magnussen gibi isimler yer alıyor.
Aladdin şimdiden 250 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu, yapımcı Walt Disney Studios için iyi haber. Lakin film, eleştirmenleri adeta ikiye böldü. Rotten Tomaetos'tan 58, MetaCritic'ten 54 puan alabilen yapım, pek çok eleştirmence vasat bulundu.
Eleştirmen değerlendirmelerine göz attığımızda kostüm, makyaj ve müzikler gibi ögeler tam puan alırken; kurgu, yönetmenlik, işleyiş, bazı oyunculuklar ve bilgisayar efektleri ciddi eleştirilere maruz kalıyor.
Associated Press'ten Mark Kennedy, "Disney olabilecek en tuhaf yönetmen seçimini yapmış. Guy Ritchie'nin kimyası Disney yapımlarına kesinlikle uygun değil. Ortaya The Frozen'dan ziyade The Mummy gibi bir yapım çıkmış. Nereden baksanız garip." ifadelerini kullandı.
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