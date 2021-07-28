Türkiye'nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, "Arabam Kaç Para?" adlı hizmetini ilgi çekici ve eğlenceli bir reklam filmi ile tanıttı. Tribal Worldwide İstanbul imzası taşıyan yeni reklam filminde marka, araç alım-satım işlemlerini en doğru fiyat ile gerçekleştirmek isteyen tüketicilere "alan memnun satan memnun fiyatı!" sloganıyla sesleniyor.
2.el araç almayı ve satmayı çok daha güvenilir, kolay ve konforlu kılmak üzere tüm sistemini mükemmelleştirme misyonuyla çalışan arabam.com'un hayata geçirdiği yeni algoritma sayesinde kişiler, almak veya satmak istedikleri aracın otomobil piyasasına göre en doğru ve uygun fiyatını öğrenebiliyor. Bu sayede fiyatların güvenilirliğinin ve karşılıklı memnuniyetin artacağını öngören arabam.com, son reklam filminde bu hizmetten faydalanan iki kişinin fiyat konusundaki görüşmesine yer veriyor. Hareketli müziği ve sloganıyla dikkat çeken reklam filminde, "Arabam Kaç Para?" uygulaması aracılığıyla alış-satış işlemlerinin kolaylıkla halledilebildiği ve tüketicilerin bu hizmetten faydalanırken yaşadıkları mutlu süreç izleyiciye aktarılıyor.
Medya satın alma çalışmaları planlanan reklam filmi, ilgi çekici müziği ve sloganı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
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