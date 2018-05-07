Albüm Kapağını Tarayıp Spotify'da Aratın
Dışarıda gördüğünüz bir müzik albümünü Spotify'da yazarak aratmak zor mu geldi? Bu uygulama size çok farklı bir yol sunuyor!
Spotify'ın müzik önerme işlevleri oldukça yetenekli. Arama işlevi belki Google kadar anlayışlı değil ama yine de kapsamlı. Ancak dışarıda gördüğünüz albümlerin kapakları, bazen albüm ismini açıkça göstermeyebiliyor veya albüm adını telefonda yazmak bazen zor gelebiliyor.
Yeni bir uygulama olan Record Player, albümün fotoğrafını çekip taratarak Spotify kitaplığında otomatik olarak aratmanıza izin veriyor. Fotoğrafta gördüklerini tahmin etmek için Google'ın Vision API'ını kullanan uygulama, ortak uygulama geliştirme platformu Glitch ile inşa edilmiş. Uygulamanın nasıl çalıştığına buradan göz atabilirsiniz.
Aslında uygulamaya sadece albüm fotoğraflarını değil, herhangi bir görüntüyü sağlayarak, benzer sonuçlara göz atabiliyorsunuz. Elbette böyle bir uygulama, fiziksel albümleri sevenler için endişe verici. Mağazaya gidip ürünlerin fotoğrafını çekerek onları dinleyebiliyorsak, müzik mağazalarının hayatını sürdürmesi, haliyle pek mümkün olmayacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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