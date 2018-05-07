30 gün kaldı

Albüm Kapağını Tarayıp Spotify'da Aratın

Dışarıda gördüğünüz bir müzik albümünü Spotify'da yazarak aratmak zor mu geldi? Bu uygulama size çok farklı bir yol sunuyor!

Albüm Kapağını Tarayıp Spotify'da Aratın

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

30 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Muhteşem Klavye Keyfi: M10 Plus Keyboard
İlk Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefon!
Zuckerberg: "Facebook'u Düzeltmek Üç Yıl Alacak!"
LG, Çentiği iPhone X'ten Kopyalamadık Diyor!
Bluetooth'lu, Gizemli Bir Chromecast Sızdı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir