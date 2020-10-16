Alcatel 1SE Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

TCL Communication, temel akıllı telefon deneyimini tarzdan ödün vermeden sunan Alcatel 1SE'nin Türkiye'de satışa sunulduğunu duyurdu. Cihazda üç arka kamera, 6.22 inç ekran ve 4.000 mAh batarya bulunuyor.
3 kamerasıyla akıllı resimler çekebiliyor
Alcatel 1SE 13 MP yapay zekadan güç alan ana kamera, 5 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerasıyla hem sabah hem de akşam hayatın en güzel anlarını en iyi şekilde yakalayabiliyor.
Ana kamerada bulunan Smart AI arka fon tespit etme özelliği sayesinde 12 farklı arka fonu tanıyarak fotoğrafın ışığını ve detaylarını buna göre iyileştirebiliyor. 5 MP süper geniş açılı kamera kadraja daha fazla alanın girmesini sağlarken, 2 MP kamera da profesyonel bir portre modu sunuyor.
Geniş ekranıyla üstün görsel deneyim
Alcatel 1SE'de bulunan 6.22 inç 19:9 HD+ Geniş Ekran, kullanıcılarını canlı renklerle karşılıyor. Aynı zamanda yüzde 87,7 ekran-gövde oranıyla kullanıcılar üstün görsel deneyime kavuşuyor. Tasarımına bakıldığında ise kullanıcıları önde 2.5D ekran, arkada da yansıma efekti sunan bir panel bekliyor.
Ultra hızlı işleme için yüksek performans
Alcatel 1SE'nin 4.000mAh bataryası, 33 saat duraksız müzik oynatma veya 8 saatlik video yayın imkanı sağlıyor. Sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde Alcatel 1SE, kullanıcılarının günlük iletişim, fotoğraf ve yoğun işlemci gücü gerektiren görev ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Cihazda yer alan özel Google Asistan tuşu da kullanıcılarının günlük işlerini kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlıyor. Sadece bir tuşa basarak çalıştırılan sanal asistan sayesinde kullanıcılar işlerini sesli komut ile halledebiliyor.
Alcatel 1SE Fiyatı Ne Kadar?
64GB ROM ve 4GB RAM donanımlı versiyonu 2699 TL'den satışa çıkacak olan cihaz, gri ve yeşil renk seçenekleriyle piyasada yer alacak.
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