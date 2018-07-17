Alcatel 5V, 6,2 inç'lik Çentikli Ekranıyla Geldi!

Alcatel, kavisli ekranıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı! İşte Alcatel 5V.

Alcatel 5V, 6,2 inç'lik Çentikli Ekranıyla Geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TASARIM BİLGİSAYARLARI

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Alcatel 5V, 6,2 inç'lik Çentikli Ekranıyla Geldi!
PC Oyun Tarihinin En Önemli 10 Oyunu
Tesla Model 3 Kazada Yuvarlandı
Timeline'ı Chrome'a ve Firefox'a getirin!
Skype 8.0, HD Video ve Fazlasıyla Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir