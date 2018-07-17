Alcatel 5V, 6,2 inç'lik Çentikli Ekranıyla Geldi!
Alcatel, kavisli ekranıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı! İşte Alcatel 5V.
Alcatel, bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Alcatel 5, 3X, 3V, 3, 1X ve 1C'nin arasına yeni bir amiral gemisi ekledi. Yeni Alcatel 5V, firma tarafından "baştan aşağı yeniden tasarlanmış bir telefon serisinin amiral gemisi" olarak tanımlanıyor.
Alcatel'in ilk çentikli telefonu olan Alcatel 5V, 6,2 inç'lik 19:9 ekranla geliyor ve HD+ (1500 x 720) çözünürlük sunuyor. Çerçeve genel olarak ince olsa da, ekranın alt kısmında çerçevenin bir miktar yer kapladığını görüyoruz. Ön yüzü kavisli Dragontail camla kaplı olan cihaz, yüzde 88 ekran-gövde oranına sahip. Telefonu çevirdiğinizde ise cam benzeri, parlak bir arka yüz görüyorsunuz.
Arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısı sunan telefon, "Face Key" adlı yüz tanıma işleviyle geliyor. Firmaya göre yüz ile 0,5 saniyede kilidi açabiliyorsunuz. 12MP ve derinlik algılama için 2MP arka kameralarla gelen telefon, ön yüzde 8MP kameraya yer vermiş.
Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda MediaTek MT6762 sekiz çekirdekli işlemcinin kullanıldığını, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına yer verildiğini görüyoruz. Depolama alanı, microSD kart yardımıyla 128GB'a yükseltilebilirken 4.000mAh'lik pil, kağıt üzerinde güçlü görünüyor. Telefon, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.
Alcatel 5V belirli bölgelerde bu ay, 199,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Moto G6 aynı fiyata daha fazlasını sunduğu için 5V'nin özellikleri hayal kırıklığına neden olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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