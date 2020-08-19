Alfa Romeo Racing ORLEN ve ConceptD İçin İlk Reklam Kampanyası Başlıyor

Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN ile yaptığı iş birliğinin yeni adımlarını duyurdu. Resmi iş ortağı Acer ve Alfa Romeo Racing ORLEN birlikte çalışarak sosyal medya ve diğer dijital kampanyalar için etkileyici içerikler üretiyor.
Acer, mühendislik ve üretim uygulamalarında tasarım ve simülasyon alanlarında çalışan kullanıcıları hedef alan "Designed to Race" (Yarışmak İçin Tasarlandı) temalı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya bünyesinde ConceptD serisinden sabit ve mobil iş istasyonları ve monitörler yer alıyor.
Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan ikinci kampanya ise Acer'ın "ZOR KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLDİ" temalı ENDURO serisi dayanıklı PC'lerine odaklanacak.
"Acer, yapılan iş birliği ve tüm Alfa Romeo Racing ORLEN takımı çevresinde son derece etkileyici bir pazarlama ve etkileşim stratejisi oluşturdu." diyen Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Lideri ve Sauber Motorsport AG CEO'su Frédéric Vasseur, "Bu çok heyecan verici bir gelişme. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak girişimleri görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
Acer Avrupa Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hajo Blingen ise şunları söyledi: "Formula 1 tarihinin en prestijli takımlarından biriyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kurumsal çözümlerimiz için talep oluşturmak için kurumsal kanal ve perakende iş ortaklarımıza son derece etkileyici pazarlama programları sunuyoruz."
360 derece bütünsel bir etkileşim stratejisi içeren her iki kampanya da ConceptD çözümleri ve Acer ENDURO dayanıklı PC'lerinin marka bilinirliğini ve güvenilirliğini artırmak için B2B konseptleri ve araçları sunuyor.
ConceptD serisinin tasarım, gelişim ve mühendislik süreçlerinde Alfa Romeo Racing ORLEN takımına nasıl yardım ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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