Alfa Romeo Racing ORLEN ve ConceptD İçin İlk Reklam Kampanyası Başlıyor

Acer'ın yeni pazarlama programı, iş istasyonlarına ve dayanıklı PC'lere ilgi gösteren kullanıcıları hedefliyor.

Acer ve Alfa Romeo Yeni Kampanyasını Duyurdu

Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN ile yaptığı iş birliğinin yeni adımlarını duyurdu. Resmi iş ortağı Acer ve Alfa Romeo Racing ORLEN birlikte çalışarak sosyal medya ve diğer dijital kampanyalar için etkileyici içerikler üretiyor.

Acer, mühendislik ve üretim uygulamalarında tasarım ve simülasyon alanlarında çalışan kullanıcıları hedef alan "Designed to Race" (Yarışmak İçin Tasarlandı) temalı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya bünyesinde ConceptD serisinden sabit ve mobil iş istasyonları ve monitörler yer alıyor.

Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan ikinci kampanya ise Acer'ın "ZOR KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLDİ" temalı ENDURO serisi dayanıklı PC'lerine odaklanacak.

"Acer, yapılan iş birliği ve tüm Alfa Romeo Racing ORLEN takımı çevresinde son derece etkileyici bir pazarlama ve etkileşim stratejisi oluşturdu." diyen Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Lideri ve Sauber Motorsport AG CEO'su Frédéric Vasseur, "Bu çok heyecan verici bir gelişme. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak girişimleri görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Acer Avrupa Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hajo Blingen ise şunları söyledi: "Formula 1 tarihinin en prestijli takımlarından biriyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kurumsal çözümlerimiz için talep oluşturmak için kurumsal kanal ve perakende iş ortaklarımıza son derece etkileyici pazarlama programları sunuyoruz."

360 derece bütünsel bir etkileşim stratejisi içeren her iki kampanya da ConceptD çözümleri ve Acer ENDURO dayanıklı PC'lerinin marka bilinirliğini ve güvenilirliğini artırmak için B2B konseptleri ve araçları sunuyor.

ConceptD serisinin tasarım, gelişim ve mühendislik süreçlerinde Alfa Romeo Racing ORLEN takımına nasıl yardım ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Dev Note 20 Ultra İncelemesi: Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hakkında Her Şeyi Anlattık

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
20 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Sızan iPhone 12 Kalıplarından, iPhone 4 Tasarımı Sürprizi Çıktı
Temaya Uyum Gösteren Yenilenmiş Başlat Menüsü, Insider'lara Açıldı
Formula 1 uzun bir aradan sonra İstanbul'da! İşte Formula 1 Türkiye tarihi
Hummer EV'den Henüz Ortaya Çıkmasa da, Logosu İnternette Ortaya Çıktı
Mukbank nedir? Mukbank videoları nasıl çekilir?

 

 