Alfa Romeo'dan, Tamamen Elektrikli Bir GiuliaModeli Geliyor!

Alfa Romeo, sadece birkaç yıl içerisinde tamamen elektrikli olmayı planlıyor. Bunun ilk adımını da, elektrikli bir Giulia modeli ile atıyor!

  • Levent Öztürk
Alfa Romeo'dan Tamamen Elektrikli Giulia Geliyor!

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