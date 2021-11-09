Alfa Romeo'dan, Tamamen Elektrikli Bir GiuliaModeli Geliyor!

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, dört kapılı Giulia sedanının tamamen elektrikli bir versiyonunu geliştiriyor. Şirketin CEO'su Jean-Philippe Imparato, Auto Express ile yaptığı röportajda, Alfa Romeo'nun EV'yi 2024'te piyasaya süreceğini söyledi. Ayrıca, otomobilin ana şirketi Stellantis'in STLA Large platformu üzerine kurulduğunu açıkladı.
Holding, bu mimariyi geçtiğimiz yaz duyurmuştu. O sırada, araçlarının sıfırdan 100'e iki saniye gibi kısa bir sürede ulaşmasına imkan tanıyacağını ve 800 kilometreye kadar potansiyel bir menzil fırsatı sunacağını söylemişti.
Stellantis çatısı altındaki diğer otomobil üreticilerinden biri olan Dodge, platformu 2024'te piyasaya sürmeyi planladığı tamamen elektrikli büyük bir otomobilde kullanacak. Alfa Romeo, Giulia'nın bir Quadrifoglio çeşidini de sunabilir, ancak Imparato bunun, markanın tanındığı performansa ulaşıp ulaşamamasına bağlı olacağını söyledi.
Elektrikli Guilia, Alfa Romeo'nun on yılın ikinci yarısı için planladığı EV'lere yönelik daha kapsamlı bir girişimin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Auto Express'e konuşan Imparato, "İlk tam elektrikli araç 2024'te gelecek ve 2025, 2026'da büyük bir lansman göreceğiz ve Alfa Romeo'yu 2027'de tam bir BEV olarak göreceğiz. Bu onaylandı ve finanse edildi" dedi.
Alfa Romeo, 2027 yılına kadar tamamen elektrikli hale gelebilirse, bunu başaran ilk Stellantis markası olacak...
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