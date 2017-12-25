Alibaba, Çin'de Araba Otomatları Açıyor!

Çinli internet devi Alibaba, içerisinden araba çıkan ve araba satışlarına yardımcı olacak dev otomatlar açmaya başlıyor!

Alibaba, Çin'de Araba Otomatları Açıyor!

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