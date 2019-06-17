Alien Serisi Hakkındaki Karanlıklar Aydınlandı!
Efsanevi bilim kurgu - gerilim serisi Alien hakkında bugüne dek karanlıkta kalan çarpıcı detaylar, resmi olarak paylaşıldı!
- Barış Terun
Alien filmlerinin kronolojisi, bizzat yapımcılar tarafından paylaşıldı. Böylece hangi filmin hangi yıllarda geçtiği de nihayet belli oldu.
Alien serisi her ne kadar Star Wars veya Star Trek serisi kadar çarpıcı olmasa da, bilim-kurgu evreninin kült eserleri arasında. Üstelik yapım; korku-gerilim ögeleri ve bilim-kurguyu kaynaştıran hikayesi ile pek çok dizi ve film için ilham oldu.
İlk iki Alien filmi, sinema tarihinin en başarılı yönetmeni James Cameron tarafından yönetildi. Ne de olsa Titanic, Avatar ve orijinal Terminator filmleri, büyük usta tarafından yönetilmişlerdi.
Alien 3'den sonra seri serbest düşüşe geçti. James Cameron projeden vazgeçti. Alien 3 başarısızdı ama Alien 4 tam anlamıyla bir faciaydı.
Aradan onlarca yıl geçti. Alien serisinin kökeninin beyaz perde ile buluşacağı müjdelendi. Bu kez başta Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott bulunuyordu. Ne de olsa Scott, Gladiator ile Akademi ödülü kazanmıştı ve öncü Alien filmlerinde yapımcılık görevi üstlenmişti. Prometheus, eleştirmenlerden olumlu puanlar elde etti. Lakin, 2017'de gösterime giren Alien: Covenant; gerek uzmanların gerekse izleyicilerin haklı olarak hışmına uğradı. Prometheus; Alien evrenindeki sırlara ışık tutacağını müjdelemişti lakin ikinci filmde, tüm sözler unutuldu.
İşte Alien filmleri ve geçtikleri yıllara göre ortaya çıkan sıralama:
Prometheus (2089 – 2093)
Yayın tarihine göre: 5. film
Xenomorph türünün karşımıza nasıl çıktığı hakkında ip uçları veren Prometheus, kurgusal evrene göre 2089-2093 yıllarında hayat buluyor. İnsanların, Xenomorph'lar ile ilk karşılaşmasını konu alan yapım da, Xenomorph'ların tohumlarını oluşturan "Yaratıcılar (Mühendisler)" ile de tanışıyoruz. Doğal olarak Yaratıcılar'ın amacını merak ediyor ve sonraki filmlerde bu amaçları öğrenebileceğimizi düşünüyoruz.
Alien: Covenant (2103)
Yapım tarihine göre: 6. film
Maalesef tüm düşüncelerimiz hiçlikle buluşuyor. 2104'te hayat bulan Alien: Covenant'ta, birkaç dakika içinde Yaratıcılar harcanıyor ve çoklu kişilik bozuklukları ile dolu Android Walter'ın garip dramlarını izlemek zorunda kalıyoruz. Kolayca tahmin edilebilen sonu da hayal kırıklık düzeyimizi bambaşka bir aşamaya taşıyor. Bol ödüllü ve aşırı yetenekli Michael Fassbender'ın aynı anda iki rolde oynaması bile filmi kurtaramadı.
Alien (2122)
Yapım tarihine göre: İlk film
Sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biri olan Alien'da, Ellen Ripley(Sigourney Weaver) ve dostlarının evrim geçirmiş Xenomorph'lar ile destansı savaşına tanık oluyoruz.
Aliens (2179)
Yapım tarihine göre: 2. film
Serinin en başarılı yapımı olarak kabul edilen James Cameron eseri, Alien filminden 57 yıl sonraa hayat buluyor. Ripley, 57 yıllık krojenik uykusundan uyanıyor ve apartman büyüklüğündeki bir yaratığa meydan okuyor.
Alien 3 (2179)
Yapım tarihine göre: 3. film
Alien 3 ile Aliens arasında sadece birkaç ay bulunuyor. İlk filme göre çok daha başarısız olan filmde, James Cameron yer almıyor. Ellen Ripley'e yapışan bir yaratık, tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Alien: Resurrection (2379)
Yapım tarihine göre: 4. film
Alien: Resurrection, Alien: Covenant ile birlikte serinin en başarısızı yapımı. Ellen Ripley, klonlama yöntemi sayesinde, 200 yıl sonra yeniden doğuyor. Ne var ki Ellen Ripley'in DNA'sı ile Xenomorph'ların DNA'sı bir şekilde birleşmiş. Doğal(!) olarak Xenomorph'lar bir kez daha evriliyor ve karşımıza bir facia çıkıyor. Melez yaratıkların dünyayı lokma lokma etmesinin önündeki en önemli engel de, doğal olarak Ellen Ripley'in bizzat kendisi...
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