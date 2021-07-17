Alkol Almak, Kansere Neden Olur mu? Yeni Araştırmaya Göre Evet!

Yeni araştırmalar, alkol tüketimi ile kanser vakaları arasında korkutucu bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor.

Alkol, kansere neden olur mu?

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