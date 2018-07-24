Alphabet ikinci çeyrek gelirini açıkladı
Google'ın ana firması Alphabet, 2018 yılı ikinci çeyreği için gelir raporunu açıkladı!
Alphabet'in ikinci çeyrek için güçlü raporunu takiben hisse fiyatları en yüksek noktalarından birine yükseldi. Q2 2018 raporunun başarısının, temel olarak Q2 2017'deki 22.6 milyar dolar miktarından Q2 2018'de 28 milyar dolara yükselen Google'ın reklam gelirinden kaynaklandığı söylenebilir.
Reklamların yanı sıra Alphabet'in diğer alanlarda da başarılı olduğu söylenebilir. Firmanın bulut iş alanını ve donanım satışlarını içeren "diğer gelirler" kategorisi bir önceki yılın 3.2 milyar dolar miktarından yükselerek bu yıl 4.4 milyar dolara ulaştı. Waymo ve Verily anlaşmaları gibi daha uçta olan önerileri içeren "diğer bahisler" kategorisi de 97 milyon dolardan bu yıl 145 milyon dolara ulaştı.
Google'ın kendi hizmetlerini kullanmaları için telefon üreticilerine ödeyse para da – trafik edinme masrafları (TAC'lar) – 1.4 milyar dolarlık artış ile 6.4 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu masraf da Google'ın reklam gelirinin %23'ünü (geçtiğimiz yıl %22 idi) temsil ediyor. Mobilin giderek daha önemli hâlâ gelmesi ile beraber TAC'lerin de artmasına pek şaşırmamak gerekiyor.
Rapordan çıkartılan bir diğer önemli sonuç da, toplam sermaye harcamalarının Q2 2017'deki 2.8 milyar dolar değerinden bu çeyrekte 5.5 milyar dolara çıkmış olması. Bu masraflar, genellikle diğer bahislerden ziyade Google'ın kendisinden kaynaklanıyorlar.
Bu bildirinin piyasalardaki tam etkilerini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek ancak AB tarafından belirlenen cezaya rağmen Google için durumun oldukça iyi gözüktüğü söylenebilir.
Levent Öztürk
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