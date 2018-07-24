Alphabet ikinci çeyrek gelirini açıkladı

Google'ın ana firması Alphabet, 2018 yılı ikinci çeyreği için gelir raporunu açıkladı!

Alphabet ikinci çeyrek gelirini açıkladı

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