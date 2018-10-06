Alphabet, Intra İle Korsanlara Duvar Örüyor!
DNS korsanlığı yayılırken, dev firmalar da ciddi önlemler alıyor. Bunun son örneği, Google'ın ana şirketi Alphabet'in yeni uygulaması Intra.
Alphabet'in çatısı altında bulunan Jigsaw, yeni uygulaması Intra'yı tanıttı. Google Play Store'da yayınlanan Intra, Android temelli cihazları destekliyor. Söz konusu uygulama sayesinde; bazı sitelere, sosyal medya servisleri ve iletişim uygulamalarına erişmeye çalışırken karşı karşıya geldiğimiz DNS korsanlığının önüne geçiliyor.
Alphabet, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "DNS sistemi internetin telefon defteri gibidir. Cihazlar hangi sunuculara bağlanmaları gerektiğinin farkındadır. Ancak DNS ile bilgisayarlar arasındaki bağlantı genellikle şifrelenmez ve kötü niyetli kişiler için hale gelir. Intra, DNS mimarisini şifreler. Böylece kötü niyetli kişiler, onu kontrol edemez ve kullandığınız cihazlara sızamaz. Ziyaret ettiğiniz internet siteleri de, korsanların gözlerinden uzak dururlar."
Intra'yı indirmek için şu bağlantıyı tıklamanız yeterli. Android temelli akıllı cihazınızdan; Google Play Store'da "Intra" ismiyle arama yapmayı da tercih edebilirsiniz ve yönergeleri izleyerek uygulamaya sahip olabilirsiniz.
Barış Terun
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