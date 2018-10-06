Alphabet, Intra İle Korsanlara Duvar Örüyor!

DNS korsanlığı yayılırken, dev firmalar da ciddi önlemler alıyor. Bunun son örneği, Google'ın ana şirketi Alphabet'in yeni uygulaması Intra.

Alphabet, Intra İle Korsanlara Duvar Örüyor!

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