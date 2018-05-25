Alt Seviye Samsung Galaxy Wide 3 Tanıtıldı!
Samsung, şimdilik sadece Güney Kore'de satmayı planladığı yeni Galaxy Wide 3 akıllı telefonunu tanıttı!
Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'ye özel Galaxy Wide 3'ü duyurdu. Yeni telefon, selefi Galaxy Wide 2'de olduğu gibi sadece SK Telecom tarafından satılacak.
Galaxy Wide serisi, büyük ekranlı bir telefona sahip olmak isteyen, ancak teknik özellik konusunda beklentisi yüksek olmayan kullanıcılara ulaşmayı amaçlıyor. Bu yüzden serinin kullanıcıları, çoğunlukla 40 yaşının üzerinde. 5,5 inç'lik HD ekranla gelen yeni Galaxy Wide 3, 5,5 inç'lik bir HD ekranla, 1,6GHz sekiz çekirdekli işlemciyle, 2GB RAM ve 32GB depolama alanıyla geliyor.
SK Telecom, şimdiye kadarki Galaxy Wide'ların piyasada iyi bir iş çıkardığını söylüyor. Verilen bilgilere göre Galaxy Wide ve geçen sene çıkan Galaxy Wide 2, toplamda 1,3 milyondan fazla satış yaptı.
Gri ve beyaz renk seçenekleriyle gelen Galaxy Wide 3, 275 dolara denk gelen fiyatıyla SK Telecom tarafından Cuma günü satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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