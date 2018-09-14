Alternatif Gmail Uygulaması Inbox Kapanıyor
Yeni Gmail'in çıkması ile işin rengi belli olmuştu, ancak şimdi Google bu kararı resmi olarak duyurdu!
Şirketin Gmail için deneysel e-posta istemcisi olan Inbox, Mart 2019'un sonunda kapatılacak. Google, bu değişikliği yalnızca tüm eforunu Gmail'e odaklamak için yaptığını söylüyor. Kulağa mantıklı gelse de, Inbox'ın şu anda yeni Gmail'in parçası haline gelen ve çok sevilen özelliklerinin birçoğuna öncülük ettiğini bilmek, bu güneşin batışını seyretmeyi gerçekten üzücü hale getiriyor.
Google'ın deneysel yenilikleri test etmek için Inbox ile devam ettiğini görmek isterdik. Sonuçta şirketin Inbox projesine başlamasının nedenlerden biri de 1 milyar kullanıcıya sahip olan bir hizmetle radikal değişiklikler yapmak istememesiydi. Ancak bugün Google, artık yeni şeyleri doğrudan Gmail'de denemeye istekli görünüyor. "Smart Compose" bunlardan birisi olarak sayılabilir.
Yeni Gmail şu anda Inbox'ın özelliklerinin pek çoğuna sahipken, özellikle gezmeyi sevenlerin hissettiği eksiklerden biri "seyahat" grubu. Tüm uçuş, otel, etkinlik ve araç rezervasyonlarınızı tek bir pakette otomatik olarak gruplandıran bu kullanışlı özellik, Inbox'un en iyi yanlarından biriydi. Anlaşılan, Google bu özelliği Gmail'e taşımak için Inbox'un kapanmasını bekliyor.
İşte bir başarılı proje daha bir başka projeye hayat vermek için sona eriyor. Üzücü ancak, Inbox altı ay içinde kapanmış olacak. Google'ın bu başarılı projesini, başka deneysel özellikleri test etmek için diriltmesi durumunda kimsenin şaşırmayacağı ise aşikar.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın