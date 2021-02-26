Altı Bacaklı Köpek Yavrusu Görenleri Şaşırtıyor

Altı bacaklı bir köpek yavrusu, pek çok farklı komplikasyon yaşadığı hayattaki ilk haftasını sağlam bir şekilde (göreceli olarak) atlatması ardından veterinerler tarafından bir "mucize" olarak tanımlandı. Oklahoma'da yakın zamandaki bir kar fırtınası sırasında doğan dişi yavru Skipper olarak adlandırıldı ve durumuna rağmen sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiği söyleniyor. Hatta Skipper'ın, rahimde hayatta kalmayı başaran ilk altı bacaklı köpek yavrusu olduğu düşünülüyor.
Collie (İskoç çoban köpeği)/Australian shepherd karması köpek, sekiz kardeşi ile beraber 16 Şubat tarihinde dünyaya geldi ancak sahipleri, kar fırtınası sebebiyle kendisini kontrol amacıyla veterinere götürmeden önce birkaç gün beklemek zorunda kalmıştı. Yeni doğan yavrunun fotoğrafını Facebook sayfasında paylaşan Oklahoma City'deki Neel Hayvan Hastanesi, Skipper'ın iki farklı doğuştan birleşim bozukluğuna sahip olduğunu ve genel olarak bunun "diğer pek çok şeyin yanı sıra bir başa ve göğüs boşluğuna ancak iki pelvis bölgesine, iki alt idrar yoluna, 2 üreme sistemine, 2 kuyruğa, 6 bacağa sahip olması" anlamına geldiğini söylüyor.
Temel olarak bunun anlamı, Skipper'ın muhtemelen rahimde bir başka ikizinin olduğu ancak döllenmiş yumurtanın bir şekilde düzgün olarak çoğalmayı başaramadığı ve bu yavruyu alt vücudunun bir kopyası ile beraber bıraktığı oluyor.
Akademik literatürde bu şartlarla canlı doğan bir başka köpek yavrusunun kaydı bulunmuyor ve bu da Skipper'ı eşsiz kılıyor. Skipper, bu nadir durumunun yanı sıra açık omurga adı verilen bir omurga problemi de yaşıyor ancak bütün bunlara rağmen sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederek yaşama kararlılığını gösteriyor.
Hastanenin yayınına göre organları oldukça sağlıklı gözüküyor ve güçlü bir şekilde beslenmeye ve büyümeye devam ediyor. Her ne kadar şu anda bacaklarının tamamı normal bir köpek yavrusunda beklenen tepkileri vererek hareket ediyor olsa da, Skipper'ın yaşının büyümesi ile beraber hareket sorunları yaşayacağı ve fizyoterapi veya diğer medikal destek türlerine ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.
Ne yazık ki Skipper şu anda annesi tarafından reddedilmiş durumda ve bu yüzden biberonla besleniyor. Sahipleri, bu yavrunun hastane masraflarını karşılamak için bir GoFundMe kampanyası da başlattılar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın