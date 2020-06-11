Altın kaplama iPhone 11 Pro Max satışa sunuldu! Dudak uçuklatan fiyat!

Apple'ın en yeni telefonlarından biri iPhone 11 Pro Max zaten hali hazırda en pahalı telefonlardan... iPhone 11 serisinin en yüksek teknik özelliklere sahip olan modeli iPhone 11 Pro Max, Ukraynalı Aurum Edition firması tarafından 24 ayar altınla kaplandı.
El oyması tasarımlarla, değerli taşlar ve birinci sınıf deri ile süslen altın kaplama iPhone Pro Max, oldukça şık görünüyor.
Altın Kaplama iPhone 11 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?
4700 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan telefon, iPhone 11 Max Vintage Emerald Ornate Aristocrat ismini aldı.
Altın Kaplama iPhone 11 Pro Max Kutu İçeriği
Lüks iPhone 11 Pro Max versiyonu özel bir ahşap kutuda satılıyor. Kutunun içeriğinde standart iPhone 11 Pro Max kutusunda olduğu gibi Earpods, bağlantı kablosu var.
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