Altın kaplama iPhone 11 Pro Max satışa sunuldu! Dudak uçuklatan fiyat!

Apple'ın en pahalı telefonlarından biri olan iPhone Pro Max, Ukraynalı bir firma tarafından altın kaplandı ve satışa sunuldu. Yaklaşık 5 bin dolar fiyat etiketi ile (34 bin TL) satışa sunulan telefon göz kamaştırıyor.