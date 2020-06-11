Altın kaplama iPhone 11 Pro Max satışa sunuldu! Dudak uçuklatan fiyat!

Apple'ın en pahalı telefonlarından biri olan iPhone Pro Max, Ukraynalı bir firma tarafından altın kaplandı ve satışa sunuldu. Yaklaşık 5 bin dolar fiyat etiketi ile (34 bin TL) satışa sunulan telefon göz kamaştırıyor.

Altın kaplama iPhone 11 Pro Max satışta

Apple'ın en yeni telefonlarından biri iPhone 11 Pro Max zaten hali hazırda en pahalı telefonlardan... iPhone 11 serisinin en yüksek teknik özelliklere sahip olan modeli iPhone 11 Pro Max, Ukraynalı Aurum Edition firması tarafından 24 ayar altınla kaplandı.

El oyması tasarımlarla, değerli taşlar ve birinci sınıf deri ile süslen altın kaplama iPhone Pro Max, oldukça şık görünüyor.

iphone 11 pro max

Altın Kaplama iPhone 11 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

4700 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan telefon, iPhone 11 Max Vintage Emerald Ornate Aristocrat ismini aldı.

Altın Kaplama iPhone 11 Pro Max Kutu İçeriği

Lüks iPhone 11 Pro Max versiyonu özel bir ahşap kutuda satılıyor. Kutunun içeriğinde standart iPhone 11 Pro Max kutusunda olduğu gibi Earpods, bağlantı kablosu var.

kutu

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