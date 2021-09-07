Amazfit Neo İncelemesi

Belli bir yaşı geride bıraktıysanız Casio F91W ismi sizin için çok fazla şey ifade edecektir. Bir nesli dijital saatlerle tanıştıran, büyüten ve orta yaşa doğru yolcu eden bu model halen üretiliyor olsa da artık popülerliğini daha yetenekli ürünler olan smartwatch'lara bıraktı. Amazfit de son derece geniş ürün gamı içinde adeta F91W'ye bir saygı duruşu niteliği taşıyan Neo ile duygularımıza ve kalbimize hitap eden bir ürün yapmış.
Gri, siyah ve kırmızı olarak üç farklı renkte sunulan Neo'nun olayı elbette tasarımda bitiyor. 80'lerin sonunda piyasaya çıkan bir dijital saat görünümüne sahip olan ürünün kasasının altı ise fiyatına oranla oldukça dolu.
Neo'nun ekranı dokunmatik değil ve monokrom. Fazla bilgi vermeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz ama Amazfit bu alanı dolu dolu kullanmış. Zepp uygulaması üzerinden yönetebildiğiniz saat kalp atış hızı takibi ve uyku takibi yanında adım vs. gibi klasik fitness özelliklerini destekliyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip (3 metreye kadarını test ettim), sürekli açık ekran durumunda da 28 güne kadar batarya dayanımı vadediyor. Biz tüm özellikleri açık kullanımda 21 güne ulaşabildik, bu da son derece iyi bir değer.
Neo oldukça rahat bir saat, kolunuza iyi oturuyor, tahriş etmiyor ve koşarken sallanıp sizi rahatsız etmiyor. Fazla oturma uyarısı, sizin ayarlayabildiğiniz kalp atış uyarısı gibi detaylara da sahip ancak stres takibi ve kanda oksijen ölçümü yapamıyor. Bu da fiyatı göz önüne alındığında normal.
Sonuç
Amazfit Neo'nun fiyatı 358 TL'den başlıyor. Bu fiyata Band 5 gibi daha teknolojik oyuncaklar da alabilirsiniz ama şu retro görünümden elbette vazgeçmeniz gerekir. Tarzınıza uyuyorsa harika bir ürün olmuş.
Kürşat Zaman
CHIP Online Note: %88
+Retro ve yakışıklı tasarım
+ Uzun batarya dayanımı
+ Rahat ve spor aktivitelerine uygun
- Zepp uygulaması yamadan yamaya problem çıkartabiliyor
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın