Amazfit T-Rex Pro İncelemesi

Amazfit markası kısa bir süre önce ülkemizdeki teknoloji markaları arasına katılmış ve akıllı saatleriyle ve bileklikleriyle konuğumuz olmuştu. Daha önce şirketin akıllı saati GTS 2 ve akıllı bilekliği Amazfit Band 5'i inceleme şansı bulmuştuk, bu defa ise şirketin çok iddialı olduğu bir diğer akıllı saati T-Rex Pro modeli bizlerle.
T-Rex Pro, özellikle tasarımıyla agresif görünürken, sporculara hitap ettiğini de belli ediyor. O nedenle eğer koşuya, spora, doğa yürüyüşlerine ve ekstrem sporlara düşkünseniz, bu akıllı saat özellikle size hitap edecek diyerek Amazfit T-Rex Pro hakkında bahsetmeye başlayabiliriz. Zira bu saatte 100'den fazla spor modu yer alıyor, GPS desteği var, ayrıca tam 100 metreye kadar suya karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış ki, bu sayede bu kategorideki pek çok saatte gördüğümüz gibi havuz falan da değil direkt olarak açık denizde kullanabiliyorsunuz. Öte yandan pil ömrü de bir hayli iddialı olmuş. Hemen incelemeye başlayalım.
T-Rex Pro Fiyatı Ne Kadar?
Net olarak baştan söyleyebiliriz ki, kullandığımız süre içinde T-Rex Pro fiyat etiketini hak eden bir akıllı saat olmayı başardı. Şu an T-Rex Pro, 1699 TL fiyatla bulabiliyor ki, sahip olduğu özelliklere baktığımızda da outdoor muadillerine göre fazlasıyla ideal bir model. Öte yandan son zamanlarda gördüğümüz ve kullandığımız diğer akıllı saatlerden de önemli farklar da içeriyor. Bunların başında sportif tasarımı geliyor ve bunu destekler ölçüde yer verilen özellikler oluyor.
Önce tasarımıyla tanıyacak olursak, T-Rex Pro'nun çevre malzemesinin tamamen polikarbonat malzemeden oluştuğunu söyleyerek başlayabiliriz. 1 ayı aşkın bir süredir aktif olarak kullandığımız saati geceleri uyurken de taktık, denizde de kullandık. Bu süre içinde ciltte herhangi bir sorun yaratmadığını söyleyebiliriz. Ancak bazen farkında olmadan fazla sıkarsanız, bir sür sonra kolda kaşıntı yaratabileceğini de söyleyelim.
T-Rex Pro Tasarım Özellikleri Neler?
Saat, tasarımıyla fazlasıyla güçlü yapıda hazırlanmış. Askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini başarıyla geçen T-Rex Pro, bu yönüyle özellikle ekstrem sporlarla uğraşanları ve outdoor yaşam tarzını benimseyenlere hitap ediyor demesi pek güç değil. 70 dereceden -40 dereceye kadar sıcaklıklara dayanıklı olabilen saat, dediğimiz gibi 100 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda tasarlanmış. Bu nedenle su sıçramasından tutun da kış sporları, duş, yüzme, şnorkelle yüzme gibi su sporları için de gayet uygun bir saat oluyor.
T-Rex Pro'nun ekranı 1.3 inç büyüklüğünde. Çevresinde de 4 adet tuş bulunuyor. Saatin bütün fonksiyonlarını ekrana dokunarak halledebiliyorsunuz tabii ki, ancak retro tarzı sebebiyle çevresine de tuşlar yerleştirilmiş durumda.
Kayışa beraber 59 gram ağırlığında gelen saatin ekranı 360x360 piksel çözünürlüğünde. Bu ekranın en yüksek parlaklık seviyesinde parlak güneş ışığı altında kolayca görülebilir AMOLED panelden oluştuğunu da söyleyelim.
T-Rex Pro'nun arka yüzünü çevirdiğinizde, burada kalp atış hızını ve SpO2 (oksijen doygunluğu) ölçümü yapan yeni BioTracker 2 PPG biyometrik optik sensörünü görebiliyorsunuz. Bu sensör günün 24 saati kalp atış hızınızı izliyor ve eğer hız anormal seviyelere çıkarsa da uyarı verebiliyor. Saatte ayrıca ivmeölçer, jiroskop, altimetre, jeomanyetik sensör ve bir ortam ışığı sensörü yer alıyor. Elbette türü gereği GPS desteğine de sahip durumda. Dış mekan takibi ve haritalama doğruluğunu iyileştirmek için GPS, GLONASS, Beidou ve Galileo'ya sahip 4 uydu sistemi desteği vardır. Ancak ne yazık ki yine de herhangi bir navigasyon özelliği yer almıyor, yani saate izleyeceğiniz rotaları yükleyemiyorsunuz.
T-Rex Pro Pil Ömrü Ne Kadar?
T-Rex Pro'nın önemli özelliklerinden biri de uzun pil ömrü. Saatin pil ömrü toplam kullanımda 18 günü bulabiliyor. 390 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan T-Rex Pro, böylece uzun süre şarj imkanı bulamayacak kampçılar ve gezginler için de ideal hale geliyor diyebiliriz. Elbette bu süre kullanımınıza göre de değişiklik gösterecek. Yoğun kullanımlarda 9 günü bulan pil ömrü, normal kullanımlarda ise 9 gün ila 18 gün arası bir performans gösteriyor.
Eğer telefonunuza gelen tüm bildirimlerin düştüğü, ekranın "her zaman açık" şekilde olduğu bir ayar yaparsanız elbette pil ömrünün ona göre hızlı tükeneceğini bilmeniz lazım. Bu sadece T-Rex Pro için değil, diğer saatler için de geçerli. Bunun yanı sıra da hızlı şarj olabilen bir model olmuş. Kutu içeriğinden çıkan minik şarj pedi ile hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
T-Rex Pro Zepp Uygulaması
T-Rex Pro, spor ve fitness odaklı bir saat olmasına rağmen elbette aynı zamanda diğer akıllı saatlerden tanıdığımız bildiğimiz özellikleri de içeriyor. Böylece telefonunuza gelen bildirimleri, aramaları ve diğer bilgileri sizlere iletebilen bir asistan görevi de görüyor.
T-Rex Pro'yu telefonunuza Zepp uygulaması aracılığıyla bağlıyorsunuz. Bu uygulamanın hala biraz geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bunun uygulamanın sunumunda, yani arayüzünde yapılması lazım, zira içeriğinde geniş seçeneklere zaten sahip, ancak arayüz kafa karıştırıcı olabiliyor, yani uygulama hala biraz karışık.
Uygulama içinde hakkınızda toplanan tüm verileri görebildiğiniz gibi saate özel ayarları da yapabiliyorsunuz. Ekran arayüzlerini değiştirmek için mağazayı da ziyaret edebiliyor, uygulama listesini de yönetebiliyorsunuz. Stres, nabız, SpO2 gibi sağlık verileriniz de görebiliyor –ki bu oldukça geniş tutulmuş- egzersizlerinizi de düzenleyebiliyorsunuz. O anlamda seçenek bol, ancak biraz daha yalın hale getirilse, kullanım kolaylığı sağlayacaktır kanaatindeyiz.
T-Rex Pro Özellikleri Neler?
T-Rex Pro'da 100'den fazla spor seçeneği yer alıyor. Her biri de saat içinde kategorilenmiş durumda Koşu ve yürüyüş, bisiklet, yüzme, dış mekan sporları, iç mekan sporları, dans, boks, top, su, hobi ve kış sporları şeklinde olan bu kategoriler altında çok sayıda seçenek var. Bunlar üzerinden yapacağınız egzersizler neticesinde sonuçlarınızı da Zepp uygulaması üzerinden takip ediyorsunuz. Günlük hedef sayısı, hedef ağırlık, yakılan hedef kalori ve hedef uyku aralığınızı da belirleyebildiğiniz uygulamada, uyku takibi de geniş şekilde analiz ediliyor.
Saatte Amazfit SomnusCare adında uyku izleme özelliği yer alıyor. Bununla beraber uyanık, hafif, derin ve REM uykusu şekline tüm evreler takip ediliyor ve her gece raporu size bir uyku puanı ile beraber veriliyor. Analiz raporunda uyku oranlarınızı, uykuda alınan nefes kalitesini ve hatta uyku performansınızın diğer kullanıcılara göre oranı gibi bilgileri de burada görebiliyor, sonuçlara göre sunulan önerilerle bilgilenebiliyorsunuz. Oldukça detaylı hazırlanmış gerçekten.
Saatle ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer önemli not, kimileri için önemli olan üçüncü parti uygulama desteğiyle ilgili. Saati Strava ve Relive gibi hesaplarınıza bağlayabiliyorsunuz. Bunun için Zepp uygulaması üzerinden profil bölümünden hesap ekle kısmını kullanmanız yeterli olacak.
Peki, telefonunuza gelen aramaları T-Rex Pro üzerinden cevaplayabiliyor muyuz? Evet, ancak sadece ekranda görebiliyoruz ve buradan reddedebiliyor ya da sessize alabiliyoruz. Yani saat üzerinden direkt olarak telefon konuşması yapmak mümkün değil.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak T-Rex Pro, başta da söylediğimiz gibi özellikle ekstrem sporlarla uğraşanlar tarafından oldukça sevilebilecek bir akıllı saat olmuş ve bunu hem özellikleriyle sağlarken hem de retro outdoor tasarımı ile desteklemiş bir model. Anlattığımız ölçüde geniş yeteneklere sahip, egzersiz ve sağlık konusunda geniş bir yelpaze sunuyor. Bu anlamda bu tip bir saat arayanlar oldukça memnun kalacaklardır kanaatindeyiz doğrusu. Fiyatı ise başta da söylediğimiz gibi 1699 TL olarak etiketlenmiş durumda ki outdoor muadil modellere baktığımızda bunun da oldukça iyi bir fiyat olduğunu söylemesi mümkün.
Amazfit ürünlerine ilişkin bilgi almak isteyenler için https://tr.amazfit.com/
CHIP Online Notu: %85
+ Nabız ve SpO2 takibi
+ Geniş seçenekler
+ 100 metreye kadar su geçirmez
+ Ekran
+ Sağlam fitness izleme özellikleri
+ Detaylı uyku takibi
+ SpO2 sensörü
+ İdeal pil ömrü
- GPS navigasyon yok
- Uygulamanın sadeleşmesi gerek
Amazfit T-Rex Pro Teknik Özellikleri
- Ekran 1.3 inç AMOLED
- Çözünürlük 360x360
- Su Koruması 10 ATM
- Uyumluluk Android 5.0 ve üstü, iOS 10.0 ve üstü
- Batarya 390 mAh
- Pil Ömrü 18 güne kadar
- Şarj Süresi 1.5 saate kadar
- Bağlantılar Wi-Fi, BT5, GPS + GLONASS
- Boyutlar 47.7 x 47.7 x 13.5 mm
- Ağırlık 59.4 gr.
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