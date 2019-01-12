Amazon, bulut oyun yayın hizmeti sunabilir
Görünene göre Amazon da bulut üzerinden oyun yayını hizmeti işine girmek istiyor!
Teknoloji dünyasının büyük bir kısmı CES 2019'a odaklanmışken yeni ortaya çıkan bir haber, Amazon'un bir oyun yayını hizmeti sunulabileceğini gösteriyor.
Söylenene göre yeni hizmet, oyunları bulut sunucuları üzerinde çalıştırırken tüm dünyaya oynayabilir hale getirecek. Bu yeni haber The Information'ın yeni bir raporu ile ortaya çıkarken henüz pek fazla detay bulunmuyor ve yayıncılık kuruluşu, önümüzdeki yıl Amazon'un Sony, Google ve Nvidia'nın yanında yeni bir oyun yayını sağlayıcısı olarak yer alabileceğini söylüyor. The Information'ın kaynakları görüşmelerin sürdüğünü söylerken, herhangi bir oyun veya sunum tarihinin doğrulanmıyor olması ve bunun da konuyu geliştiriciler ile görüşerek doğrulama almayı zorlaştırması, şüphelerin kaynağı.
Ancak böyle bir hizmet sunulursa, Amazon'un bu hizmeti Amazon Fire TV Edition ekranlarına ve Amazon TV Fire cihazlarına, tabletlere ve akıllı telefonlara sunacağı kesin olarak görülebilir. Hizmetin bir PC sürümünden bahsedilmiyor ancak muhtemelen geliştirme sürecinin henüz başlarında olduğu tahmin edilebilir.
Amazon'un oyun dünyasında ne yapmaya çalıştığını bir bakışta anlamak oldukça zor. Firma bir yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında ilk projesi Breakaway'i iptal etmişti ancak öte yandan, zaten sunucu kapasitesine ve büyük bir kaynağa sahip olduğu düşünülürse oyun yayını hizmeti oldukça mantıklı bir hamle olarak görülüyor ve Amazon, yayın alanına adım atan diğer büyük teknoloji firmaları ile rekabete girmeyi isteyebilir. Her ne kadar Amazon henüz konu hakkında bir yorum yapmasa da The Verge'ün fark ettiği bir grup yayın bu söylentiyi destekliyor gibi görünüyor. Örneğin bu yayınlardan birinde, firmanın bir Platformlar Arası Oyun Mühendisi aradığı görülüyor ve başka iki yayın da özel olarak bulut oyunlarından bahsediyor. Ancak yine de Amazon'un yapacağı kesin bir açıklamayı beklemekte fayda olacaktır.
Levent Öztürk
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