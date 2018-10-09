Amazon Skandalında Son Durum!

Bir Amazon çalışanının imza attığı büyük skandalın ardından, taşlar yerine oturmaya başladı!

Amazon çalışanı skandala imza attı!

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