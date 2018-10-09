Amazon Skandalında Son Durum!
Bir Amazon çalışanının imza attığı büyük skandalın ardından, taşlar yerine oturmaya başladı!
Teknoloji şirketlerinde veya tedarik zincilerinde içerik sızdırılması ve rüşvet verilmesi gibi konular yeni bir şey değil, bunu farklı şekillerde farklı pek çok kaynaktan bugüne kadar duyduk. Amazon hakkında da çok kez çıkan bu konular, en son eylül ayında gündeme gelmiş ve Amazon, konu hakkında araştırma başlattığını duyurmuştu.
En son geçtiğimiz eylül ayında Amazon, çalışanının müşteri bilgilerini üçüncü parti satıcılara para karşılığı verdiği konusunda araştırma başlatmıştı. Amazon'un The Wall Street Journal'a verdiği röportaja göre, bu bilgileri sızdıran kişinin işine hemen son verildi. Sızdırılan bilgilerin arasında ise kullanıcı kişisel bilgilerinin bulunmadığını, yalnızca e-posta adresinin olduğunu açıkladı.
Amazon'da, üçüncü parti satıcılar tarafından ele geçirilen e-posta adresleri ise müşterilere ücretsiz veya indirimli ürün satışı yapma yoluyla rüşvet teklifine yol açıyor. Amazon üzerinde yaptıkları yorumları değiştirmeleri ve olumlu yorum yazmaları konusunda teşvik önerilen müşteriler, böylece yanıltıcı yorumlarda bulunabiliyor.
Ercan Uğurlu
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