Amazon, "Trilyoner" Kulübüne Katıldı!
Amazon birkaç ay içinde değerini ikiye katladı ve Apple'ın kazandığı unvana ortak oldu!
Apple, geçtiğimiz Ağustos ayının başında bir trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket unvanına kavuşmuştu. Fakat Apple'ın trilyonluk şirketler kulübündeki yalnızlığı, yalnızca bir ay kadar sürdü. Yalnızca birkaç ay içerisinde değerini ikiye katlayan Amazon, bir trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu.
Bu başarıyı üstün kılan detay ise, CNN verilerine göre Amazon'un 2018 yılının başlarında 580 milyon dolar değere sahip olmasıydı. Bu da Amazon'un sadece birkaç ay içerisinde nasıl neredeyse ikye katlayabildiği sorusunu akıllara getiriyor.
CNN'e göre bu, Amazon'un kaynaklarının çoğunu ürün ve servisleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayırmasının bir sonucu. Ancak, Amazon'un piyasa değerini gazlayan bir diğer etken de Amazon'un kendi adını taşıyan Amazon Web Servisleri'nden sağladığı kazancın arttırılması yönünde yaptığı çalışmalar ve Amazon Prime aboneliklerinden sağladığı kazançtı.
Tabii ki bu iki ya da üç etken, trilyon dolarlık başarıyı tek başına anlatmak için yeterli değil. CNN'in açıklamalarına göre Amazon'un girdiği her endüstride ve yatırım yaptığu her iş kolunda kendisine geniş bir yer ayırmayı başarabilmesi, bu büyük başarının arkasında bulunan en büyük etken. Bu, bizce de bu başarıyı ele alan en mantıklı açıklama. Amazon'un her iş alanında kendisine yer açmayı başarabilmek için izlediği temel yol, tabii ki o iş alanında bulunan başarılı yatırımları satın almaktan geçiyor. Örnek olarak dev şirket, 2017 yılında Whole Foods süpermarket zincirini satın almış, ve 2018'in başında bir akıllı güvenlik sistemi şirketi olan Ring'i de bünyesine katmıştı. Fakat, Amazon'un başarısının arkasındaki en önemli sebep tabii ki Amazon'un ayrıca dev veri kaynaklarına sahip bir şirket olması.
Aslında Amazon, dev bir veri madencisi şirket olarak da öne çıkıyor. Amazon'un topladığı kullanıcı verilerinin boyutları petabayt seviyesini aşmış durumda. İster Amazon'dan alışveriş yapın, İster Amazon Prime üyesi olun, ister Kindle veya Fire Tabet kullanın, Amazon sizin kullanım alışkanlıklarınızı kendi servislerini geliştirmek ve reklamları kullanıcılarına yönelik olarak özelleştirmek için kullanıyor. Bu ise, dev şirkete daha fazla potansiyel gelir ve kazanç kapısı aralıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın