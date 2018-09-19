Amazon Türkiye Sonunda Açıldı

Dünyanın en büyük e-ticaret canavarlarından Amazon, Türkiye'deki faaliyetine resmi olarak başladı!

Amazon Türkiye Sonunda Açıldı

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