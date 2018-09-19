Amazon Türkiye Sonunda Açıldı
Dünyanın en büyük e-ticaret canavarlarından Amazon, Türkiye'deki faaliyetine resmi olarak başladı!
Önde gelen e-ticaret sitelerinden Amazon, Türkiye'deki açılış hazırlıklarını tamamladı ve resmi olarak açıldığını duyurdu.
Bugün itibariyle açılan amazon.com.tr, ziyaretçilerini Amazon Türkiye'nin şu duyurusuyla karşılıyor:
"Amazon.com'un kurulduğu 1995 yılından bu yana Türkiye'deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün Türkiye'deki müşterilerimizin Amazon alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek olan Amazon.com.tr'nin açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Binden fazla yerli satıcımız ile içerisinde kitap, ev ürünleri ve elektronik ürünlerin de bulunduğu 15 farklı kategoriden milyonlarca ürünü, rekabetçi fiyat, güvenilir teslimat ve kaliteli müşteri hizmetleriyle sizlere sunacağımız için çok heyecanlıyız."
Bu duyuruya tıkladığınızda ise tanıtım amaçlı bir videoya yönlendiriliyorsunuz. Siteye oturum açmak için daha önce açtığınız Amazon hesabını kullanabiliyorsunuz. Amazon'un Türkiye'de e-ticaret alanındaki rekabeti hareketlendireceğinden şüphe yok.
ABD merkezli eticaret devi Amazon, Kindle, Fire ve yapay zeka destekli Echo gibi ürünleriyle de tanınıyor. Amazon'un başında, aynı zamanda şirketin kurucusu olan, 162 milyar dolar değer biçilen Jeff Bezos bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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