Amazon yeni robot testine başladı
Amazon, teslimatlar için yeni robot denemelerine Washington'da başladı.
- Levent Öztürk
Amazon, platformunda ürünleri nasıl teslim edeceği konusunda bazı ilginç (ve bazı tartışmalı) fikirler sundu ve artık yeni bir fikri daha var. Dev internet mağazasının bugün yaptığı duyuruda tamamen otonom bir robot olan Scout'un küçük bir grup müşteriye bugünden itibaren teslimat yapacağı söylendi.
Scout robotları küçük bir buzdolabı boyutundalar ve yaya yollarında yürüme hızında ilerliyorlar. Tabi ki bu durum teslimatların hızı konusunda bazı sorular yaratabilir. Robotlar tamamen otonom ve elektrikle çalışıyorlar, ayrıca yayalar veya evcil hayvanların karşılarına çıkması gibi durumlar da dahil olmak üzere güvenli bir şekilde hareket etmek için eğitilmiş durumdalar. Yine de başlangıçta her bir robota bir Amazon çalışanı eşlik edecek ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olacak.
İlk test aşaması oldukça sınırlı olacak. Amazon, bugün itibariyle Snohomish County, Washington bölgesinde teslimatlar için altı Scout robotu kullanacak. Robotlar sadece hafta içleri ve gün içinde teslimat yapacaklar ve bu yüzden şimdilik mesai saatleri dışındaki teslimatları kolaylaştırmayacaklar ancak ileride kullanılabilecekleri avantajlı bir nokta olabilir.
Amazon henüz Snohomish dışındaki planları için detayları duyurmadı ancak firma, bu testten öğrendiklerini gelecekte daha iyi bir hizmet sunmak için kullanacağını belirtiyor.
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