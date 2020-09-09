AMD bisikletler satışa sunuldu! İşte tasarımı, özellikleri ve fiyatı...

AMD bu kez işlemci üretmeyerek şaşırttı. AMD Fan Store'daki bilgilere göre AMD, ABD'de çeşitli koşullara uygun bisiklet satmaya başladı. AMD bisikletleri, dağ ve şehir hayatına uygun seçenekler de sunuyor. İşte AMD bisikletlerin tasarımı, özellikleri ve fiyatı...