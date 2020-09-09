AMD bisikletler satışa sunuldu! İşte tasarımı, özellikleri ve fiyatı...

Ekran kartı ya da işlemci sektöründen tanıdığımız AMD şimdi de bisiklet işine girdi. Teknoloji üreticisinin, Nvidia'ya rakip olacak ekran kartları üretmek yerine bisiklet satışına başladığı ortaya çıktı. Şu an için sadece ABD pazarında piyasaya sürülmüş olan bisiklet, AMD hayranlarını meraklandırdı.
AMD BİSİKLETLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
AMD bisikletleri, dağ ve şehir hayatına uygun seçenekler de sunuyor. Şehir bisikleti 26'' alüminyum jantlara sahip, modelde sabit vites tercih edilmiş.
Frenleme işleminin alışılmışın dışında bir şekilde geriye pedallanarak gerçekleştirildiği model siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle gelirken direksiyonun kauçuk tutunma bölümlerinde turuncu renk göze çarpıyor.
26'' jant tercih edilen MTB'de shimano imzasını taşıyan 3x7 vites tercih edilmiş.
AMD BİSİKLET FİYATI NE KADAR?
AMD markalı bisikletin fiyatı 299 dolar (yaklaşık 2,250 TL + vergiler) olarak belirlendi. Halihazırda bisiklet, AMD'nin Fan Store'u üzerinden satın alınabiliyor. Fakat sadece ABD'deki tüketiciler AMD bisikletlerine erişebiliyor.
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