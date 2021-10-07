AMD İşlemcilerde Windows 11 Sorunu: Büyük Performans Kaybı Yaşanıyor!

AMD işlemcilerin Windows 11'de önemli performans sorunları yaşadığı açıklandı. Neyse ki sorunların giderilmesi için fazla beklememiz gerekmeyecek!

  • Levent Öztürk
AMD İşlemcilerde Windows 11 Sorunu

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