AMD İşlemcilerde Windows 11 Sorunu: Büyük Performans Kaybı Yaşanıyor!

AMD, bazı işlemcilerinin Windows 11'de çok fazla performans düşüşü yaşadığını, bu nedenle %3-5 ve daha nadiren %10-15'e varan bir etki görmenin normal olduğunu duyurdu. Sorundan etkilenenler için yakın bir zaman içerisinde Windows üzerinden bir yama yayımlanacak. Firma, şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve bu ay bitmeden sunmayı planlıyor.
Sorun, Ryzen, AMD EPYC ve Athlon işlemciler dahil olmak üzere Windows 11 tarafından desteklenen tüm AMD işlemcileri etkiliyor.
Burada bahsedilen sorun, etkilenen donanımda yaklaşık üç kat artan işlevsel L3 önbellek gecikmesinden kaynaklanıyor. Etkilenen programların arasında bellek alt sistemi erişim sürelerine duyarlı olanlar bulunuyor. AMD, UEFI CPPC2'nin tercihen işlemcinin en hızlı çekirdeğindeki iş parçacıklarını programlayamayacağını açıklayarak başka bir soruna da dikkat çekti.
Diğer sorunda ise bir veya birkaç CPU iş parçacığının performansına duyarlı uygulamalar bir performans sorunu yaşıyor. Sorun, 65W üzerinde çalışan 8 çekirdekli işlemcilerden daha büyük olanlarda daha belirgin gözüküyor. Bu sorunun da bu ay çözülmesi bekleniyor.
Windows 11'in genel kullanıma hazır olarak kabul edilmesine rağmen, bu gibi sorunların herkes yükseltilmeden önce çözülebilmesi için Windows 10 kullanıcılarına dalgalar halinde dağıtılıyor.
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