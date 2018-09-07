AMD'nin Yeni İşlemcileri Duyuruldu
AMD, 2. nesil Ryzen Pro ve Athlon Pro'nun ardından yeni Athlon 200GE işlemcisini de duyurdu!
AMD, çift çekirdekli AMD Athlon 200GE de dahil olmak üzere, hem tüketici hem de ticari müşterilere yönelik yeni bir işlemci listesi ortaya koydu.
AMD'nin "yeniden yapılandırılmış" olduğu bu işlemci, iki çekirdek, dört thread ve 3.2 GHz işlemci frekansı ile geliyor. Ayrıca Radeon Vega 3 entegre ekran kartı ve AMD'nin x86 Zen mimarisine dayanıyor.
AMD'ye göre Athlon 200GE, %67 daha fazla grafik performansı sağlayacak, güç verimliliği iki katına çıkacak ve %84 daha hızlı, yüksek çözünürlüklü PC oyunları sunacak. AMD hedefindeki rakip modeli belirtmedi, belki de bu model benze çift çekirdekli Intel Core i3-8109U olabilir.
AMD Athlon 200GE, 35W'lık bir termal tasarım gücüne sahip, bu da küçük form faktörüyle düşük güçlü PC'ler için iyi bir seçim olacak demek. 55 $ (yaklaşık 360 TL) gibi cazip bir fiyata gelecek olması da diğer bir artısı.
AMD, ticari kullanım için bir dizi işlemciyi de duyurdu. AMD Athlon Pro 200GE, normal 200GE'ye benzer, ancak ticari kullanıcıları hedefliyor.
Bunun dışında,
3.6 GHz - 4.1 GHz hızında, 20 MB önbellekli ve 105 W tüketime sahip 8 çekirdekli, 16 threadli bir işlemci olan AMD Ryzen 7 Pro 2700X,
3.2 GHz - 4.1 GHz hızında, 20 MB önbellekli ve 65 W tüketime sahip 8 çekirdekli, 16 threadli bir işlemci olan AMD Ryzen 7 Pro 2700,
3.4 GHz - 3.9 GHz hızında, 19 MB önbellekli ve 65 W tüketime sahip 6 çekirdekli, 16 threadli bir işlemci olan AMD Ryzen 5 Pro 2600 de duyurulan modeller arasında.
Bu ticari CPU'larının ise fiyatları veya piyasaya çıkacağı tarihler henüz duyurulmadı.
Yavuz Alp Şimşek
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