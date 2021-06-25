Amerika'da Bir Garip Toplu Ölüm Vakası: Bu Kuşlar Neden Ölüyor?

Amerika'nın Güney ve Orta batı bölgelerinde garip bir olay yaşanıyor. Her gün, yüzlerce kuş ölü bulunuyor. Toplu ölümlere bir hastalık neden oluyorsa, ne olduğu henüz bilinmiyor. Kuşlar kör olmuş gibi davranıyorlar ve vahşi hayvanlarda normal ve sağlık göstergesi olan insanlardan kaçma aktivitesini uygulamıyorlar.
Ölen kuşların gözlerinin kabukla kaplanmış ve şiş olduğu tespit ediliyor, ancak "kör" davranışının nedeninin bu olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hastalığın kuşların sinir sistemini de etkilediği düşünülüyor, çünkü ölmeden önce bir sinir nöbeti geçiriyor gibi görünüyorlar dengelerini kaybediyor ve titriyorlar.
NBC News'in haberine göre, Ohio Yaban Hayatı Bölümü'nden yaban hayatı biyoloğu Laura Kearns, bulaşıcı hastalıkların, böcek ilaçlarının ve hatta ağustosböceği salgınının bu ölümlere neden olabileceğini söylüyor.
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