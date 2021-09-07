AMG'nin İlk Elektriklisi: 2022 Model Mercedes-AMG EQS Ortaya Çıktı

Mercedes-AMG'nin ilk seri üretim plug-in hibriti olan yeni GT63 SE Performance geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu modelde maksimum performans elde etmek için bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş ikiz turbo V8 bir arada bulunuyor. AMG şimdi de, Münih Otomobil Fuarı'ndan önce, ilk tamamen elektrikli seri üretim otomobilini tanıttı: Mercedes-AMG EQS.
Bu model Avrupa'da EQS53, ABD'de EQS olarak adlandırılacak. Eski EQS580 gibi, AMG EQS'te de her dingilde bir elektrik motoru bulunuyor ancak AMG'nin elektrikli motorları bu araca özgü. AMG, bu yeni motorlarda yeni yazılıma sahip farklı invertörler, daha güçlü akım ve yeni sargılar kullanıldığını ve motorların normal EQS motorlarından daha yüksek devir hızlarına sahip olduklarını söylüyor. AMG EQS normalde 651 beygir gücü ve 700 lb-ft tork üretiyor. Ancak yarış modunda çıkış 751 beygir gücüne ve tork 752 lb-ft'ye yükseltiliyor. 0'dan saatte 100 kilometreye 4 saniyede ulaştığı, yani EQS580'den 0,7 saniye daha hızlı olduğu belirtiliyor. Maksimum hız ise saatte 248 kilometre olarak belirtiliyor.
Pil olarak diğer EQS modellerinde olan aynı 107.8-kWh pil kullanılıyor ancak bu pil AMG tarafından özelleştirilmiş ve yeni bir yönetim sistemi kullanıyor. Soğutma sistemi de geliştirilmiş. Menzil konusunda bir bilgi verilmemesine rağmen EQS580'den daha az olacağı düşünülüyor. Mercedes, AMG'nin 15 dakikalık şarjla menzili 300 kilometre artırabildiğini belirtiyor.
Normal EQS dört sürüş moduna (Eko, Konfor, Spor ve Bireysel) sahipti. Ancak AMG modeli, Eco modunu kaldırıp yerine Kaygan ve Sport Plus modlarını eklemiş. Direksiyon, süspansiyon ve güç dağıtımındaki değişikliklere ek olarak, Sport ve Sport Plus soğutma sistemini etkinleştirerek daha erken ve daha uzun süre soğutma kapasitesi sağlıyor. Stabilite kontrolü de devre dışı bırakılabiliyor.
AMG EQS, 2022'nin başlarında ABD'de satışa sunulacak. Henüz bir fiyat açıklanmadı, ancak en az 150.000 dolar olacağı tahmin ediliyor.
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