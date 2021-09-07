AMG'nin İlk Elektriklisi: 2022 Model Mercedes-AMG EQS Ortaya Çıktı

751 beygir gücüne sahip 2022 model Mercedes-AMG EQS ortaya çıktı. Klasik modelden farklı görünmese de, içeride epey büyük değişiklikler var!

2022 Mercedes-AMG EQS ortaya çıktı

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AMG'nin İlk Elektriklisi: 2022 Model Mercedes-AMG EQS Ortaya Çıktı

 

 