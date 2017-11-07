Amiga: 30 senelik efsane!

30 yıl önce ortaya çıktı; altın çağını yaşadı ve battı! Ama Amiga bilgisayarlar hala unutulmadı...

Amiga: 30 senelik efsane!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Commodore 64 1982 senesinde piyasaya çıktı ve ilk alanlardan birisi de ben' dim ( O zamanlar Amerika da yaşıyordum ) Daha sonra Commodore 128 çıkmıştı . Nereden nereye geldik şu 35 senede ??

Umarım diğer teknoloji devlerine ders olur. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün mesela Sega, Nokia vs...

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