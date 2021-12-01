Amiral Gemisi Ceplere Yeni Snapdragon: Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm, en yeni amiral gemisi Snapdragon yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1'i resmi olarak tanıttı. Snapdragon 8 Gen 1, yeni isimlendirme düzeni ile sunulan ilk Qualcomm işlemcisi olarak dikkat çekiyor!