Amiral Gemisi Ceplere Yeni Snapdragon: Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 mobil işlemcisini tanıttı. Qualcomm'un bu ayın başlarında tanıttığı yeni adlandırma kuralını benimseyen ilk yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1, "basitleştirilmiş" adlandırma şemasının ilk halkası olurken, bu yeni işlemci Qualcomm'un gelişmiş AI işleme ve yüksek 5G hızlarına odaklanan yeni nesli temsil ediyor.
Snapdragon 8 Gen 1, selef işlemciden yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sağlama iddiasında olan 3GHz ARM Cortex X2 yüksek performanslı çekirdeği barındırıyor. Ayrıca 4nm'lik fabrikasyon sürecinin eseri olması da Snapdragon 888'e göre daha yüksek verimlilik sağlamasına önayak oluyor.
Ancak Qualcomm bu işlemcisinde hızın ötesinde yapay zeka yeteneklerine ve performansına daha fazla eğilmeyi tercih ediyor. 7'inci nesil Qualcomm AI motoru içeren Snapdragon 8 Gen 1, 1.4 kat daha yüksek AI performansı sağlıyor. Bundan özellikle fotoğraf, sesli asistan, çevre uygulamaları ve diğer yapay zekaya ihtiyaç duyan uygulamalarda faydalanılacak.
Yeni işlemci 8K HDR video kaydı yapabiliyor, Wi-Fi 6 ve 6E üzerinden 3.6 GHz'e kadar kablosuz internet performansı sağlayabiliyor, 10 Gigabit 5G Snapdragon X65 5G modemini içeriyor ve Qualcomm FastConnect 6900 mobil bağlantı sistemine de ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca mobil oyuncular için Adreno GPU grafik işlemcisi ile yüzde 30 daha yüksek performans sağlayabilen Snapdragon 8 Gen 1, sorunsuz bir oyun deneyimi için Unreal Engine 5 desteği ve konsol kalitesinde ses sağlanabilmesi için Audiokinetic teknolojisiyle geliyor.
Tüm bunların yanı sıra Snapdragon 8 Gen 1'den dijital otomobil anahtarlarında, mobil sürücü ehliyetlerinde ve bu gibi hayatın diğer noktalarında da kullanımın önünü açan yüksek düzeyde güvenlik sistemi Android Ready SE'yi destekleyen ilk mobil platform olması da mühim.
Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi yakında, Honor, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, Sony, Vivo, Xiaomi ve daha fazla cihazda görebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın