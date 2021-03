Among Us'ta Yeni Dönem: Yeni Among Us Güncellemesi Ne Zaman?

Among Us, yeni bir güncelleme ile yeni bir döneme merhaba demeye hazırlanıyor. Özellikle hesap açma ve güvenlik konularında odaklanan yeni Among Us güncellemesi ne zaman gelecek?

26 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk