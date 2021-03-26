Among Us'ta Yeni Dönem: Yeni Among Us Güncellemesi Ne Zaman?

En yeni Among Us haritası önümüzdeki hafta oyuna ekleniyor ve bu güncelleme ile beraber Innersloth, sevilen oyuna bir kalıcı hesap sistemi ekleyecek. Her ne kadar bir hesap açmak zorunlu olmayacak olsa da, eğer bir hesap açmazsanız bazı özellikler kilitli olacak. Geliştirici, sistemin raporlama ve moderasyona odaklandığını söylüyor. Among Us'ı herkes ve özellikle çocuklar için daha güvenli yapmak için önlemler bulunuyor. Bu önlemler ayrıca oyunun bazı ülkelerdeki yönergelerle de uyumlu olmasını sağlayacak.
Oyun içerisinde görülen adınızı değiştirmek için bir hesap oluşturmanız gerekecek. Aksi takdirde Misafir Modu içerisinde olacaksınız ve rastgele bir isim seçmeniz gerekecek. Ayrıca serbest sohbet özelliğini kullanmak için de bir hesabınızın olması gerekiyor ve eğer bir hesabınız yoksa sadece Hızlı sohbet menüsü içerisindeki belirlenmiş bir mesaj listesini kullanabiliyorsunuz (tabi ki çoğu oyuncu Discord gibi başka üçüncü taraf sesli sohbet uygulaması kullanıyor). Neyse ki kendinize bir isim seçmek için acele etmeniz gerekmiyor çünkü birden fazla kişi aynı isme sahip olabilecek.
Onaylanan yaşın altındaki (çoğu ülkede 13) çocukların serbest sohbet özelliğine erişmek için, bir hesap oluşturmak veya görülen isimlerini değiştirmek için bir ebeveyn veya vasi onayına ihtiyacı olacak. Ayrıca güncelleme, uygunsuz isimler ve sohbet, hile, hack, taciz veya kötü davranış gibi durumları bildirmek için raporlama seçenekleri de ekleyecek. Innersloth, davranış kurallarını ihlal eden oyuncuları geçici veya kalıcı olarak oyundan yasaklayabilecek.
Among Us Yeni Güncelleme Ne Zaman?
Among Us'ın yeni güncellemesinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması planlanıyor. Geliştirici, bu güncellemenin ardından yeni bir arkadaşlık sistemini de Among Us'a eklemeyi planlıyor ve bu sistem ile özel lobiler için davetiye kodlarını kullanmak zorunda kalmayacaksınız.
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