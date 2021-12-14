Among Us'a Yeni Özel Sürüm Geliyor: Among US, VR Platformuna Geliyor!

Among Us, duyurulduktan sonra ilk etapta pek ses getirmemişti, ancak sonradan yayıncılarla beraber yıldızını parlattı ve akabinde son yılların en çok oynanan oyunlarından biri oldu. Şimdi ise VR platformuna geliyor.
Oyunun fragmanı The Game Awards 2021'de gösterildi. FPS açısından oynanan oyunun konsepti orijinali ile aynı olurken, Among Us fanları yine kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, aralarındaki haini bulmak için ter dökecek.
Among Us VR - Reveal TrailerAmong Us VR is a game of teamwork and betrayal for 4-10 players...in space! Grab your headset and get ready. Crewmates work together to complete tasks before one or more Impostors can kill everyone aboard. All of the same betrayal and deceit as the original game, but now in a virtual Skeld. Release date TBA. Revealed as part of The Game Awards 2021. ?? MORE INFO ?? ? Among Us VR on Twitter: ? Among Us VR Website: ------------------------------------------ ?? SCHELL GAMES LINKS ?? ? Facebook - ? Twitter - ? LinkedIn - ? Reddit - ------------------------------------------ ?? INNERSLOTH LINKS ?? ? Website: ? TikTok: ? Among Us Twitter: ? Innersloth Twitter: ? Discord: discord.gg/innersloth ? YouTube:
Among Us VR'ın 30 saniyelik fragmanına hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Bu arada Among Us VR'ın orijinal versiyonla çapraz oyun desteği sunmayacağını da söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın