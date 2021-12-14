Among Us'a Yeni Özel Sürüm Geliyor: Among US, VR Platformuna Geliyor!

Milyonları peşinden sürükleyen Among Us, bu defa VR sürümüyle oyun severlere sunuluyor.

  • Ercan Uğurlu
Among Us VR Platformuna Geliyor!

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