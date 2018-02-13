AMP Stories, Arama Sonuçlarına Geliyor!
Google, web içeriğini "hikaye" stilinde görmenizi sağlayan AMP Stories'i arama sonuçlarında denemeye başladı
Google, içeriği tam ekran olarak, slayt gösterisi gibi okumanızı sağlayan AMP Stories'i arama sonuçlarında göstermeye başladı. İşlev, şu an geliştirici önizleme aşamasında ama AMP Stories'i hemen yok saymayın. AMP Stories, Google arama sonuçlarında dolaşma deneyiminizi batşan aşağı değiştirme potansiyeline sahip olabilir.
AMP Stories hem mobil, hem de masaüstü cihazlarda çalışıyor ancak odaklandığı asıl yer, küçük ekranlar. AMP Stories'i kullanarak resimler, videolar ve yazılar arasında dolaşabiliyorsunuz; aynı Instagram, Snapchat ve Facebook hikayelerinde olduğu gibi.
AMP kısaltmasının muhtemelen duymuşsunuzdur. Accelerated Mobile Pages (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar), HTML sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlayan açık kaynak kodlu bir teknoloji. Google'ın desteklediği teknoloji, Faceebook'un Instant Articles'ına rakip olarak piyasaya sürülmüştü. AMP sayfaları herhangi bir web sitesi tarafından kullanılabilse de, AMP Stories şimdilik sadece birkaç yayımcı tarafından kullanılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın