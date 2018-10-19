Amy Winehouse "Geri Dönüyor"
7 yıl önce hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Amy Winehouse, aradan geçen yılların ardından, turneye çıkıyor. Ama hologram olarak!
Amy Winehouse 2019'da sahneye geri dönecek ve ölmüş sanatçıların hologram olarak yeniden canlandırıldığı serinin en son katılımcısı olacak. 2011 yılında ölen Winehouse'un dijital hayaleti, canlı bir grup tarafından desteklenerek "Rehab" ve "Valerie" gibi hitlerini içeren bir performans sergileyecek. Tur, LA merkezli BASE Hologram ile alkol ve uyuşturucu kullanımının önlenmesi için kaynak sağlayan Amy Winehouse Vakfı arasında bir ortaklığın ürünü.
Hologram turları elbette hiç görülmemiş bir şey değil, pek çok kişinin hatırlayacağı üzere 2012'de Coachella'da holografik Tupac performansı sergilenmişti ve ölüm sonrası holografik müzik performansı akımını başlatmıştı. Biggie Smalls, Whitney Houston ve hatta komedyen Andy Kaufman ve Redd Fox gibi sanatçılar hologram olarak sahne aldı. Bu akım şimdilik hiçbir kesinti belirtisi göstermiyor. Hatta BASE Hologram şu anda 1977'de ölen opera efsanesi Maria Callas'ın yer aldığı Roy Orbison: In Dreams ve Callas In Concert'i yönetiyor.
Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, "Kızımızın müziği milyonlarca insanın hayatına dokundu ve bu onun mirasının bu yenilikçi ve çığır açan şekilde devam etmesi her şey anlamına geliyor" dedi. Tur için biletler henüz yayınlanmadı, ancak güncellemeler BASE Hologram'ın web sitesinde bulunabilir.
Levent Öztürk
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