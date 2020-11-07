Anadolu Üniversitesi Sıfırın Altında Marketing'20 Başlıyor!

Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü tarafından bu sene 15.si düzenlenen, kampüsün en büyük etkinliklerinden biri olan "Sıfırın Altında Marketing'20" başlıyor!

Sıfırın Altında Marketing'20 Başlıyor!
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Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü tarafından bu sene 15'incisi düzenlenen, kampüsün en büyük etkinliklerinden biri olan "Sıfırın Altında Marketing'20", 14-15 Kasım tarihlerinde online olarak Zoom'da gerçekleşecek! 

Oturumlara ek olarak birçok sürpriz hediyelerle ve çekilişlerle dolu olan etkinliğe kulüp profilinden veya aşağıdaki linkten ücretsiz kaydolabilirsiniz! 

Etkinlik sonunda etkinlik katılımcılarına sertifika verilecektir. 

Kayıt linki: https://forms.gle/5m4z7R4k7ftXo6tr6

@marketinganadolu #SAM20 #MarketingAnadoluEvinizeGeliyor #anadoluüniversitesi

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