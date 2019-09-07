Android 10'daki Gizli Bulmaca Oyunu!
Android 10'a gizlenen sürpriz yumurta, daha doğrusu sürpriz oyun, çok geçmeden ortaya çıktı!
Android 10'a yükseltme şansını elde eden kullanıcılar, Google'ın duyurmadığı bir oyunu oynama şansını da elde ediyorlar.
9to5Google'ın keşfettiği bulmaca oyunu, bir şaka olarak işletim sistemine dahil edilmiş. Oyuna ulaşmak, daha önceki Android sürpriz yumurtalarına kıyasla biraz daha zor. Izgara tabanlı bulmaca oyununda, ipuçlarına göre kareleri renklendirmeniz veya boş bırakmanız gerekiyor. "Nonogram" tarzı oyun, Pokemon Picross veya Mario Picross'a da benziyor.
Oyunu oynayabilmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:
- Öncelikle Android 10'un cihazınızda yüklü olması gerekli.
- Ayarlar > Telefon hakkında üzerine dokunun ve ardından "Android sürümü" üzerine tekrar tekrar dokunun. Karşınıza büyük bir Android 10 logosu çıkacak.
- Android 10'un 1'ine peş peşe dokunun. 1 dönmeye başlayacak. Şimdi onu sürükleyip döndürerek 0'ın üzerine getirin ve bir Q harfi oluşturmaya çalışın.
- Şimdi Android logosuna bir kez daha dokunun. Oyun çalışacak. Oyundaki bir sorun nedeniyle ekranın tamamını görmek için telefonu döndürmeniz gerekebilir. Oyun başta oldukça zor olsa da, öğrenmeniz çok zaman almayacak.
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