Android 11'e "Otomatik İzin Geri Çekme" İşlevi Geliyor

Beta aşamasına geçmek üzere olan Android 11, cihazınızda uzun süre kullanmadığınız uygulamalar için 'önlem' almanıza izin verecek.

Android 11'e "Otomatik İzin Geri Çekme" İşlevi

Google'ın yeni yayınladığı Android 11 geliştirici ön izleme sürümü, birçok değişiklikle beraber geldi. Bu değişikliklerden bir tanesi, uzun süre kullanılmayan uygulamaların izinlerini otomatik olarak geri çekme işlevi. Bu işlev sayesinde yüklediğinizi bile unuttuğunuz bir uygulama, bir anda zararlıya dönüşüp arka planda sizi izlemek istediğinde başarısız olabilir.

"Otomatik izin geri çekme" olarak tanımlanan işlev, varsayılan olarak kapalı durumda bulunuyor. Ayarlar menüsünün derinlerinde, her uygulamanın Uygulama izinleri menüsünde bulunan seçenek, bütün uygulamalar için tek bir noktadan etkin hale getirilemiyor. Seçeneği belirli bir uygulama için etkinleştirseniz bile, aradan uzun süre geçtiğinde tüm izinler geri çekilmiyor. Kullanılmayan uygulamaların izinlerinin ne kadar süre sonra geri çekildiği de bilinmiyor.

Üçüncü geliştirici ön izlemenin getirdiği yenilikler arasında kalıcı bildirimleri kapatabilme, yenilenen bir 'son uygulamalar' menüsü de var. Google, bu son geliştirici ön izleme sürümünden sonra Android 11 beta programını başlatmayı planlıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
28 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 milyon yazılımcı projesine nasıl başvurulur? 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı
BİM 1 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
Günün En çok Okunanları
WWE 2K20'nin Hayal Kırıklığı, 1 Yıllık "Mola" Kararı Getirdi
Facebook'un Şaşırtıcı Gizli Deney Geçmişi
Balinaların Daha Önce Görmediğiniz Büyüleyici Görüntüleri İlk Kez Yakalandı
NVIDIA, 5nm Üzerinde Çalışmaya Başladı
Bu Şikayetler Varsa Lensi Gözünüzden Mutlaka Çıkartın!

 

 