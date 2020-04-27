Android 11'e "Otomatik İzin Geri Çekme" İşlevi Geliyor

Google'ın yeni yayınladığı Android 11 geliştirici ön izleme sürümü, birçok değişiklikle beraber geldi. Bu değişikliklerden bir tanesi, uzun süre kullanılmayan uygulamaların izinlerini otomatik olarak geri çekme işlevi. Bu işlev sayesinde yüklediğinizi bile unuttuğunuz bir uygulama, bir anda zararlıya dönüşüp arka planda sizi izlemek istediğinde başarısız olabilir.
"Otomatik izin geri çekme" olarak tanımlanan işlev, varsayılan olarak kapalı durumda bulunuyor. Ayarlar menüsünün derinlerinde, her uygulamanın Uygulama izinleri menüsünde bulunan seçenek, bütün uygulamalar için tek bir noktadan etkin hale getirilemiyor. Seçeneği belirli bir uygulama için etkinleştirseniz bile, aradan uzun süre geçtiğinde tüm izinler geri çekilmiyor. Kullanılmayan uygulamaların izinlerinin ne kadar süre sonra geri çekildiği de bilinmiyor.
Üçüncü geliştirici ön izlemenin getirdiği yenilikler arasında kalıcı bildirimleri kapatabilme, yenilenen bir 'son uygulamalar' menüsü de var. Google, bu son geliştirici ön izleme sürümünden sonra Android 11 beta programını başlatmayı planlıyor.
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